ZFE : La métropole de Rouen ne contraindra pas Saint-Etienne-du-Rouvray à appliquer le dispositif

Saint-Etienne-du-Rouvray ne sera pas contrainte par la métropole à appliquer la zone à faible émission (ZFE) sur sn territoire à compter du 1er janvier prochain.

"On ne contraindra personne, on est démocrate" plaide Cyille Moreau, le vice-président de la Métropole en charge des transports. "Si Saint-Etienne-du-Rouvray veut que sa commune ne rentre qu'en 2023 (dans la ZFZ), elle ne rentrera qu'en 2023". Il est estime que ce dispositif imaginé par l'Etat est très compliqué et que les communes doivent être libres de décider.

Des contrôles mais de la pédagogie à Rouen

La ZFE est entrée en vigueur cet été en hyper-centre de Rouen pour les camions et les camionnettes les plus polluants (vignettes crit'air 4 et plus), interdits de séjour. Les contrôles sont effectués par la police municipale explique Cyrille Moreau. "_On laisse à peu près un an aux gens pour s'adapte_r" aux nouvelles règles. "Et si au bout d'un an, les règles ne sont pas respectées, il faudra verbaliser".

