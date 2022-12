ZFE : la plateforme pour obtenir les dérogations dans l'Eurométropole de Strasbourg est ouverte

Au 1er janvier 2023, les véhicules avec une pastille crit'air 5 ne pourront plus rouler dans l'Eurométropole de Strasbourg, sauf avec une dérogation.

La plateforme pour obtenir une dérogation et rouler dans l'Eurométropole de Strasbourg même avec un véhicule affichant une pastille Crit'Air 5, ou sans vignette, est ouverte. A partir du 1er janvier 2023, la règle est simple : les véhicules les plus polluants seront interdits . Mais des dérogations seront accordées après une demande en ligne et c'est là que ça se complique un peu...

La liste des dérogations est impressionnante. Elles se rangent dans trois catégories.

Les dérogations permanentes , définies au niveau national, pour les véhicules de secours et de police par exemple, mais aussi pour les associations participant à la permanence des soins.

Les dérogations temporaires pour trois ans maximum, accordées au cas par cas, pour des véhicules d'approvisionnement des marchés, servant au transport d'animaux vivants, les campings car, les véhicules de certaines associations, ou encore les véhicules des professionnels du déménagement par exemple, la liste est très longue.

Le pass ZFE 24 heures : il permet d'entrer sur le territoire de l'Eurométropole 12 fois par ans, pendant 24 heures à chaque utilisation.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier d'une de ces dérogations, il suffit de répondre à deux questions sur le site de l'Eurométropole et de faire ensuite une demande en ligne, après avoir créé un compte monstrasbourg.eu et en entrant votre plaque d'immatriculation.