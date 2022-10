ZFE : le député PS Gérard Leseul présente plusieurs mesures pour éviter le "sentiment d'exclusion"

Sa mise en place dans la métropole de Rouen a généré beaucoup d'inquiétudes et de questionnements : comment faire pour que les zones à faibles émissions (ZFE) ne soit pas perçues comme punitives, alors qu'elles visent à améliorer la qualité de l'air dans les grandes agglomérations ? "Il faut mettre en place des accompagnements afin d'éviter tout sentiment d'éviction ou d'exclusion, parce que 40 % de la population française va être progressivement touchée par la mise en place de ces ZFE", prévient ce lundi Gérard Leseul.

"Les centres urbains concentrent les services médicaux et les activités culturelles"

Le député PS de la Seine-Maritime a présenté, le 12 octobre, le rapport parlementaire qu'il a écrit sur le sujet avec le député Modem des Yvelines, Bruno Millienne. En effet, si l'exclusion des véhicules les plus polluants s'applique déjà dans des métropoles comme Paris, Marseille, Lyon ou Rouen, en 2025, ce sont bien 45 agglomérations qui auront leur zone à faibles émissions. Autre constat : d'après une enquête de l'Insee parue en 2019, 38% des ménages les plus pauvres ont un véhicule classé Crit'Air 4 ou 5 (10% parmi les ménages les plus riches).

"Le risque c'est que, progressivement, des gens vont se sentir exclus parce qu'il va falloir changer de véhicule ou changer de pratique", poursuit Gérard Leseul, invité ce lundi de France Bleu Normandie. Il y a les habitants des zones concernées, mais aussi tous les Français qui n'habitent pas dans les ZFE mais qui doivent s'y rendre, "parce que, depuis des années, les centres urbains, finalement, concentrent l'ensemble des services médicaux, les activités culturelles, etc.", note le député.

Un carnet d'usage permettant deux allers-retours par mois

Première chose à faire selon le député : augmenter les aides pour les plus modestes et faire en sorte qu'elles bénéficient à tout ceux qui en ont besoin. Car si la Métropole de Rouen ou le Département de la Seine-Maritime propose des aies pour changer de véhicules, ce n'est pas le cas par exemple du département de l'Eure, alors que des Eurois se rendent aussi dans la ZFE. "Du coup, au sein d'un même bassin de vie, vous avez des inégalités", estime Gérard Leseul, pour qui c'est à l'Etat d'intervenir et de se concerter avec les territoires.

Le député PS de la Seine-Maritime préconise aussi la création d'un "carnet d'usage" qui permettrait aux véhicules ayant une vignette Crit'Air 4 ou 5, deux fois par mois, de se rendre exceptionnellement dans une ZFE pour aller à l'hôpital, au restaurant ou au cinéma. "Parce que finalement, un véhicule même un peu polluant, quand il ne vient que deux fois par mois, émet t beaucoup moins de particules qu'un véhicule moins polluant tous les jours", conclut Gérard Leseul.