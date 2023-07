ZFE : les Crit'Air 3 bannis du grand Paris d'ici 2025

Pas d'assouplissement pour les automobilistes franciliens. Paris fait partie des cinq territoires en France qui vont durcir leurs interdictions de circuler pour les véhicules les plus polluants et peut-être plus tôt que prévu. Nouvelle étape importante : les Crit'Air 3 seront bannis de toutes les communes à l'intérieur de l'A86 (non-incluse) au 1er janvier 2025 "voire même avant" annonce ce mardi sur France Bleu Paris, Daniel Guiraud, vice précisent de la métropole du Grand Paris en charge de la transition écologique et de la qualité de l'air.

"Il y a une urgence sanitaire"

Le conseil métropolitain se réunit jeudi pour débattre du calendrier et entériner la décision. "Il y a une urgence sanitaire" rappelle Daniel Guiraud, rappelant que la pollution de l'air est responsable de 40.000 décès par an. Plus précisément, les véhicules essence d'avant 2006 les diesels d'avant 2011 auront interdiction de rouler dans la zone à faible émission, délimitée par l'A86. Près de 380.000 véhicules sont concernés par cette future interdiction. Au total, si on ajoute les Crit-Air 4, 5 et véhicules non classés déjà bannis, ce sont 500.000 véhicules polluants qui sont chassés du Grand Paris.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu a annoncé ce lundi des assouplissements uniquement pour les territoires qui ne dépassent pas les seuils de pollution, ce qui n'est pas le cas de Paris et son agglomération.

Les cinq territoires concernés par un durcissement des ZFE sont : Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen. Pour aider à accepter socialement ces contraintes, les métropoles ont remis un rapport au gouvernement avec 25 mesures . Parmi elles, le doublement des aides de l'état, l'extension du prêt à taux zéro et la mise en place d'un guichet unique qui rassemble toutes les aides. Le gouvernement annoncera des mesures à l'automne.