La lutte contre la pollution de l'air monte d'un cran à Montpellier

La lutte contre la pollution de l'air va monter d'un cran dans la métropole de Montpellier. La loi LOM l'oblige à mettre en place une ZFE, Zone à faibles émissions, à partir du 1er juillet 2022. Dans cette ZFE, les véhicules à moteur, et même les deux-roues, devront avoir une petite vignette Crit'Air numérotées de 0 à 5, plus une réservée aux véhicules 100% électriques ou à hydrogène. C'est un autocollant rond de six couleurs différentes correspondant à six niveaux de pollution.

Exit le diesel

Etape par étape, les véhicules les plus polluants n'auront plus le droit de circuler, sous peine d'amende. La mesure concerne les particuliers et les professionnels. Les restrictions de circulation, applicables 7j/7et 24h/24, seront progressivement durcies. Jusqu'à l'interdiction totale du diesel à partir du 1er juillet 2028, sur l'ensemble de la ZFE, "ce qui laisse le temps à tout le monde s'adapter" estime Michaël Delafosse, le président de la métropole. Un fascicule de huit pages sera distribué dans toutes les boites aux lettres de la métropole début février.

Une montée en puissance progressive

Pour commencer, la ZFE concernera 10 communes autour de Montpellier, dans un rectangle délimité par Villeneuve-les-Maguelone, Pérols, Clapiers et Grabels. À partir du 1er juillet 2026, la ZFE sera étendue à l'ensemble des 31 commune de la métropole mais il y aura quelques dérogations : les grands axes (A9, A709, A750 et les principaux axes qui desservent la métropole), les parkings P+tram, les zones d'activités. Une dispense également pour les "petits rouleurs" parcourant peu de kilomètres chaque année avec leur voiture.

40.000 morts chaque année en France liées à une exposition aux particules fines

Ce sont surtout les trajets domicile-travail qui sont dans le collimateur. "Aujourd'hui le matin entre 7h30 et 9h30, vous avez 90.000 déplacements. Le soir, entre 16h30 et 19h30, vous en avez autant. Ce qui fait que vous avez presque 200.00 déplacements matin et soir qui dégradent de manière importante la qualité de vie, qui augmentent la pollution de l'air" argumente Julie Frêche, vice-présidente de la métropole, chargée des Transports et de la Mobilité.

La ZFE, une zone attractive

En marge du bénéfice que représente le dispositif pour la santé publique, il est également bon pour l'image de Montpellier puisqu'il permettra de rendre la métropole plus attractive aux yeux de ceux qui envisageraient de s'y installer poursuit Michaël Delafosse : "Il y a 30 ans, c'était la politique culturelle et sportive, qu'il faut continuer naturellement, mais aujourd'hui l'engagement dans la transition écologique et la prise en compte du défi du siècle qu'est le changement climatique, c'est un facteur d'attractivité".

Reste la question du contrôle des vignettes Crit'Air. Qui s'en chargera ? Comment se fera-t-il techniquement ? Qui payera ? C'est la grande inconnue. Il est déjà établi que l'amende forfaitaire pourra aller de 68 à 135 euros. La vignette sera en vente uniquement sur le site du gouvernement au prix de 3,67 euros.