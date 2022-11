Zone à Faible Émission : dans deux mois, les véhicules Crit'Air 5 seront interdits à la circulation

Le 1er janvier 2023, l'Eurométropole de Strasbourg entre dans le vif du sujet de la Zone à Faible Émission. Après une année de pédagogie , les véhicules les plus polluants, les Crit'Air 5 (diesel avant 2000) ou sans vignette Crit'Air, seront interdits à la circulation dans l'ensemble des 33 communes de l'Eurométropole.

ⓘ Publicité

14 000 véhicules concernés

14 000 véhicules au total sont concernés. La police effectuera des contrôles et pourra délivrer des amendes de 3ème classe (68 €) ou de 4ème classe (135€) pour les poids lourd.

Cette année marque également l'entrée des véhicules Crit'Air 4 dans la phase pédagogique, avant leur interdiction au 1er janvier 2024. La même logique continuera jusqu'en 2028, année où les véhicules Crit'Air 2 seront interdits.

À lire aussi Eurométropole de Strasbourg : le diesel et les véhicules les plus polluants interdits en janvier 2028

Pour aider les propriétaires des véhicules les plus polluants à changer de véhicule ou à adopter d'autres types de transports, une agence pour le climat fonctionne depuis un an à Strasbourg.

2500 dossiers traités à l'agence du climat

"Le conseil est très personnalisé. Le conseiller ou la conseillère étudie la situation du ménage puis lui donne un nouveau rendez-vous après avoir étudié son dossier. Si un ménage veut arrêter d'utiliser sa voiture, on lui propose des alternatives pour se déplacer, comme les gares ou les stations Citiz les plus proches", explique Danièle DAMBACH, vice-présidente de l'Eurométropole et présidente de l'agence.

2500 dossiers ont déjà été traités par l'agence et dans 7% des cas les automobilistes ont lâché leur voiture pour privilégier d'autres moyens de transport selon Danièle Dambach. Mais pour certains, changer de moyens de transports n'est pas vraiment une option. Et acheter une voiture propre est hors-budget, malgré les aides proposées.

"Oui cela reste cher mais on peut être surpris. Le maître-mot c'est d'anticiper. Une fois qu'on connait toutes les aides (État, Région, Eurométropole), on sait combien on peut déduire de l'emprunt qu'on va faire par exemple. Certains ont peut être aussi un peu d'argent de côté. Du coup on peut se projeter, de façon sécurisée", répond Danièle Dambach.

Alors que les arnaques pour acheter les pastilles Crit'Air se multiplie, elle rappelle qu'il faut passer par le site du gouvernement pour se la procurer. Elle coûte 3,70 €, affranchissement compris.