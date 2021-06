Zone à faibles émission de Rouen : les véhicules les plus polluants désormais interdits

La zone à faibles émissions entre en service ce jeudi dans la métropole de Rouen. Les véhicules les plus polluants n'auront désormais plus le droit de circuler et de stationner dans un périmètre délimité. France Bleu vous résume tout ce qu'il faut savoir sur cette mesure.

C'est donc à compter de ce jeudi que les véhicules les plus polluants seront interdits de circulation et de stationnement dans le centre-ville de Rouen. La métropole met en place la zone à faibles émissions, la ZFE ; le dispositif est prévu par l'Etat et concernera d'ici 2030 les 45 agglomérations les plus importantes du pays, dont Le Havre.

A Rouen, à compter de ce 1er juillet, les véhicules de transports de marchandises porteurs d'une vignette Crit'Air 4 ou 5, ainsi que ceux qui n'ont pas de vignette, seront interdits de circulation et de stationnement. Dans le détail, voici les véhicules concernés :

les camionnettes essence dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er octobre 1997,

les camionnettes diesel dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er janvier 2006,

les poids lourds essence dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er octobre 2001,

les poids lourds diesel dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er octobre 2009,

Dans un premier temps, seul le centre de Rouen, à l'intérieur des boulevards, est concerné par la mesure. A noter que les boulevards eux-mêmes ne font pas partie de la ZFE. Le montant de l'amende est fixé à 68€ pour les véhicules utilitaires et 135€ pour les poids lourds.

Le périmètre de la zone à faible émission mise en place ce jeudi à Rouen. - DR

La ZFE devrait progressivement s'étendre. A compter de janvier prochain, les communes d’Amfreville-la-Mi-Voie, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Darnétal, Déville-lès-Rouen, Le Grand-Quevilly, Le Mesnil-Esnard, Le Petit-Quevilly, Mont-Saint-Aignan, Notre-Dame-de-Bondeville, Petit-Couronne, Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint-Léger du-Bourg-Denis et Sotteville-lès-Rouen devraient être concernées par cette interdiction. Et d'ici 2023, l'ensemble des véhicules classés Crit'Air 3, 4 ou 5 devraient être interdits dans la métropole de Rouen.

La collectivité a mis en place une aide pour les entreprises contraintes de renouveler leur parc automobile à cette occasion. Son montant est fixé à 2000€, sous conditions. Tous les détails sont à retrouver ici.