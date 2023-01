Zone à faibles émissions de Toulouse : ça y est, vous pouvez demander une dérogation en ligne

Le Pass ZFE autorise les véhicules les plus polluants (Crit'air 4, 5 et non classés) à circuler et stationner dans cette zone à faibles émissions 52 jours maximum par an. La demande doit être faite au plus tard la veille du jour du déplacement envisagé, sur le site de Toulouse Métropole.

Depuis le 1er janvier 2023, les véhicules classés Crit'air 4 et 5 n'ont plus le droit de circuler dans la ZFE de Toulouse. © AFP - FREDERIC SCHEIBER / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP Depuis seulement quelques jours, le formulaire du Pass ZFE est en ligne sur le site de Toulouse Métropole. Il permet aux véhicules chassés de cette zone depuis le 1er janvier 2023 (vignettes Crit'air 4, 5 et non classés) d'y circuler 52 jours par an. ⓘ Publicité La Zone à faibles émissions englobe tout Toulouse à l’intérieur de la rocade, une petite partie de Colomiers et Tournefeuille, soit un périmètre de 72 km2. L'objectif est de réduire la pollution dans ce périmètre très fréquenté. Qui peut bénéficier de cette dérogation 52 jours/an? tous les particuliers et professionnels, quel que soit leur lieu de résidence

tous les types de véhicules (voitures, poids lourds, véhicules utilitaires légers, deux-roues)

pour les déplacements occasionnels sans avoir à préciser un motif d’utilisation du véhicule Comment et où demander le Pass ZFE ? La première démarche à faire sur le site de Toulouse Métropole est de créer, si vous n'en avez pas déjà un, un compte MonToulouse. Lors de la première demande de Pass, vous devrez enregistrer votre plaque d’immatriculation - la copie (scan, photo) du certificat d’immatriculation sera demandée - puis sélectionner le/les jour(s) demandés. Pour les demandes suivantes, il suffira de modifier la demande déjà créée en ajoutant les jours souhaités. Il ne faut pas créer une demande par jour demandé sur la plateforme. La demande doit être faite au plus tard la veille du jour du déplacement envisagé . Elle est annulable et modifiable jusqu’à la veille. Et après, vous recevez un QR code Une confirmation de prise en compte de la demande, avec un QR code, vous sera adressée par mail. En cas de contrôle, elle servira de justificatif à présenter aux forces de l’ordre. Enfin, en cas de stationnement, ce justificatif doit être placé en évidence sur le tableau de bord du véhicule. À lire aussi Un collectif pour s'opposer à la ZFE de Toulouse Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !