Zone à faibles émissions : posez vos questions en direct à la Métropole de Toulouse ce jeudi

La ZFE de Toulouse concerne désormais les vignettes Crit'Air 4 et 5

France Bleu Occitanie est à vos côtés pour comprendre la Zone à faibles émissions mise en place à Toulouse depuis mars 2022. Nous organisons une matinale spéciale ce jeudi 5 janvier en direct du parking-relais de Basso Cambo qui fait partie du périmètre.

Depuis le 1er janvier 2023 , la circulation des véhicules Crit’Air 4, 5 et non-classés est interdite dans cette ZFE comprenant Toulouse à l’intérieur du périphérique et, à la marge, une partie de Tournefeuille et Colomiers.

Posez vos questions sur France Bleu Occitanie, à partir de 8h

Suis-je concerné(e) par la ZFE ? Ai-je droit à une dérogation ? Si oui, laquelle ? À quelles aides ai-je droit pour acheter un véhicule moins polluant ? À partir de quand les sanctions tomberont-elles ? Comment les véhicules seront-ils contrôlés ? Quels seront les bénéfices de cette ZFE en matière de pollution ? Pour notre santé ?

Posez toutes vos questions à la Métropole de Toulouse à partir de 8h ce jeudi 5 janvier sur France Bleu Occitanie au : 05.34.43.31.31. Vous pouvez également venir directement sur place, au parking-relais.

François Chollet, vice-président à la Métropole de Toulouse en charge de la ZFE y répondra en direct.

Quelle est la zone de la ZFE ?

La ZFE comprend tout l'intérieur du périphérique de Toulouse, mais aussi une partie de la rocade Ouest, de la route d'Auch, et un bout de Colomiers et de Tournefeuille. Au total, 72 kilomètres carrés.

Le périmètre de la ZFE qui entre en vigueur pour les particuliers en ce 1er janvier - Toulouse Métropole