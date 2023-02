Zones à 30 km/h et nouveaux axes... Amiens Métropole dévoile son plan Vélo d'ici 2026

Une trentaine de kilomètres supplémentaires de pistes et voies cyclables à Amiens Métropole : voilà l'objectif affiché par la Métropole d'ici 2026 pour son plan Vélo. Celui-ci sera présenté en Conseil municipal le 9 mars, en conseil de la Métropole le 16 mars. Ce plan, à horizon 2030, dispose de cette première phase, qui sera mise sur pied entre 2023 et 2026. Voici les différents aménagements prévus, pour un budget de 10 millions d'euros - la moitié est déboursée par la Ville, l'autre par la Métropole.

Neuf axes structurants dans la Métropole d'ici 2026

L'ambition, c'est d'inciter les cyclistes considérés comme fragiles - les familles, les seniors - ou ceux qui ont peur de faire du vélo, à se lancer sans crainte. Pour cela, 9 axes structurants seront créés sur toute la Métropole : ils viendront s'ajouter aux quelques 200 km d'aménagements déjà existants pour les cyclistes.

Les neuf axes structurants prévus par Amiens Métropole pour sécuriser les trajets des vélos, d'ici 2026 - Amiens Métropole

A ces axes, s'ajoutent certaines routes qui vont être refaites en dehors du plan Vélo, mais adaptées à la circulation des cyclistes. C'est le cas des rues de Cagny et de Verdun, de la rue Jean-Marc Laurent ou encore de la route de Rouen. Il faut aussi ajouter les communes de la Métropole comme Saint-Sauflieu ou Camon qui refont aussi des chaussées pour accueillir des vélos.

Des quartiers apaisés pour faire mieux cohabiter voitures et vélos

La Métropole travaille sur la mise en place de quartiers apaisés, avec une vitesse limitée à 30 km/h dans certains quartiers résidentiels. "Les habitants se réapproprient leur quartier, et puis les automobilistes sont interpellés par ces zones 30 : ils sont donc plus attentifs", détaille Jean-Claude Renaux, vice-président d'Amiens métropole en charge des mobilités. Les comités de quartier sont consultés à Amiens pour donner leur avis : pour l'heure, Saint-Anne et Henriville ont donné leur feu vert.

L'association de cyclistes Véloxygène se dit très favorable à cette mesure, "*mais tout en consultant les comités de quartier, il faut créer des zones apaisées dans tous les faubourgs et quartiers d'Amien****s. Les axes principaux pourraient rester à 50 km/h pour les voitures, juge Paul Moitier, président de l'association. On a déjà eu une expérimentation dans le centre d'Amiens : tout le monde est gagnant dans ces quartiers apaisés, les habitants, les piétons, les vélos. Il faut installer tout cela à court terme". Pour l'instant, il n'y a pas encore de date exacte sur la mise en oeuvre de ces zones ; les comités de quartier continuent à être consultés indique la Métropole.

Globalement, Véloxygène se dit satisfaite par ce plan mais demande des garanties sur le calendrier et les équipements proposés par la Métropole.

Les équipements cyclables à Amiens Métropole d'ici 2026. - Amiens Métropole

Des emplacements supplémentaires pour garer son vélo

Amiens Métropole prévoit par ailleurs d'installer de nouveaux emplacements pour garer son vélo. Alors qu'on compte 4600 places pour les vélos actuellement, la Métropole se fixe comme objectif d'installer 300 places supplémentaires par an d'ici à 2026, avec des arceaux où on peut accrocher deux vélos.

Par ailleurs, des consignes de vélos sont à l'étude pour les zones résidentielles d'Amiens. Ce sont des sortes de containers, qui font la taille d'une voiture, et qui pourront accueillir jusqu'à six bicyclettes. Début de l'installation à partir de cet été 2023 dans les quartiers d'Amiens. Si on souhaite avoir une consigne dans son quartier, on peut déposer une demande dès ce mercredi 1er mars sur le site jeparticipe.amiens.fr

Enfin, des abris vélos vont aussi être installés dans cinq écoles d'Amiens, une par secteur. Pas de calendrier pour l'instant, mais cela a vocation à se développer dans d'autres établissements scolaires de la Métropole.