Zone à faibles émissions à Perpignan : les professionnels de l'auto réclament des aides pour les particuliers

La réglementation locale n'est pas encore déterminée, mais déjà le maire de Perpignan Louis Aliot s'alarme. "J'ai envoyé une lettre à Madame la Première ministre pour lui demander une dérogation. Je rappelle que cette mesure, chez nous, met en difficulté les personnes les plus pauvres d'entre nous." Selon le maire, près d'une voiture sur deux serait interdite de circulation dans la Zone à faibles émissions (ZFE) de Perpignan et son agglomération à partir de 2025. Cette réglementation est nationale, depuis le vote de la loi Climat et résilience de l'an dernier.

La préfecture, en revanche, rappelle dans un communiqué que ce sera "aux collectivités de définir quels seront les véhicules concernés, quel calendrier, avec quelle amplitude horaire, quel zonage et quelles dérogations."

Mobilians, l'organisation patronale des professionnels de l'automobile, demande quant à elle à l'État des aides financières pour les particuliers qui auraient besoin de s'acheter une nouvelle voiture, moins polluantes. "Plutôt que des aides sur des véhicules très chers comme les voitures électriques, il faudrait proposer des aides pour des véhicules qui seront éligibles aux zones à faibles émissions", expliquait ce mardi matin Denis Roland, le président de Mobilians dans les Pyrénées-Orientales.