Zones à faibles émissions : "il faut davantage aider les plus modestes" demande le maire de Toulouse

Ce mardi avait lieu un premier comité de suivi sur les ZFE (zones à faibles émissions) en présence des présidents des 43 métropoles concernées et des ministres de la transition écologique et des transports. Peu d'annonce à l'issue, "on pourrait presque être déçu" confie Jean-Luc Moudenc, maire LR de Toulouse, président de la métropole toulousaine et vice-président de l’association France urbaine, mais il espère que cette réunion marquera le début d'une collaboration fructueuse entre l'Etat et les métropoles chargées de mettre en œuvre ces ZFE sur leurs territoires.

Jean-Luc Moudenc regrette les aides insuffisantes proposées par l'Etat aux plus modestes pour acheter un véhicule neuf : "il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de changer rapidement leur véhicule ancien et qui lorsqu'ils habitent en dehors du périmètre ZFE mais s'y rendent pour travailler ou autre, subissent une double-peine car ils n'ont eu droit à aucune aide".

Or le calendrier s'accélère, pour rappel, depuis le 1er septembre, les véhicules utilitaires et les poids lourds possédant une vignette Crit’air 4 ne peuvent plus circuler dans le périmètre de la ZFE à Toulouse . Un périmètre qui englobe une grande partie de Toulouse à l’intérieur de la rocade, ainsi qu’une petite partie de Colomiers et Tournefeuille, soit un périmètre de 72 km2. Les voitures et deux-roues certifiés Crit'air 4, 5 et non classés (les véhicules les plus vieux) seront interdits à partir du 1er janvier 2023. À partir du 1er janvier 2024 , tous les véhicules motorisés Crit’air 3 seront exclus du périmètre.

L'Etat nous a confié le bébé mais la mise en place d'une ZFE c'est une obligation d'Etat. Il doit donc s'impliquer davantage pour aider les plus modestes financièrement. Je crains que ceux qui habitent en périphérie puissent se sentir exclus et entrent dans un nouveau mouvement social de type Gilets jaunes si l'Etat ne fait pas plus - Jean-Luc Moudenc

La métropole comme guichet unique ?

Il existe aujourd'hui des aides de la part de l'Etat, des métropoles et des régions qui sont accordées en fonction de différents critères (revenus, âge du véhicule,...) et cela complique les choses pour les bénéficiaires, selon le président de la métropole toulousaine. "Là où vous devriez avoir la planification écologique, vous avez une anarchie écologique", dénonce-t-il. Jean-Luc Moudenc propose que les métropoles, chargées de la mise en place des ZFE, "organisent un guichet unique".

Ce serait beaucoup plus simple pour les gens plutôt que de s'adresser à trois autorités différentes et de faire trois formalités différentes. Jean-Luc Moudenc

Jean-Luc Moudenc espère que les pouvoirs publics seront efficaces cette année "pour améliorer le système un peu bancal dans les 11 métropoles concernées et pour anticiper ce qui va être mis en place dans la trentaine d'autres métropoles et grandes agglomérations qui instaureront une ZFE".

Le MEDEF 31 et la CPME 31 s'inquiètent pour les entreprises et leurs salariés

Dans un communiqué publié ce mardi, le MEDEF 31 et la CPME 31 considèrent la ZFE comme un "sujet de préoccupation majeure qui impacte directement la vie des entreprises et de leurs salariés". S'ils jugent la ZFE comme "un outil pertinent pour améliorer la qualité de l’air dans l’agglomération urbaine et les zones qui subissent des dépassements réguliers de normes" ils réclament diverses mesures et études et jugent que certains panneaux annonçant l'entrée de la ZFE à Toulouse sont mal positionnés. Parmi leurs revendications :

Réaliser les études d’impact sanitaires, prévues par la loi, pour évaluer les bénéfices attendus en termes de restriction, en fonction à la fois des classifications Crit’Air mais aussi en fonction des normes Euro des véhicules ; et les communiquer aux acteurs économiques

Réaliser, en complément, des études d’impact socio-économiques, afin d’évaluer le meilleur rapport coût/efficacité des mesures de restriction ; et les communiquer aux acteurs économiques

Identifier les éventuelles dérogations, y compris sous forme de dérogations payantes (Ex : cartes X passages) pour répondre aux situations exceptionnelles ;

Organiser une concertation en associant l’ensemble des acteurs concernés, notamment les représentants des acteurs économiques en plus des chambres consulaires.

Mener des campagnes de communication locales, lisibles, mesurables et accessibles à tous montrant les bénéfices notamment sanitaires et les conséquences attendues, en fonction de chacun des niveaux de restriction envisagées

Mettre en place des aides financières complémentaires à l’échelle régionale pour accompagner le renouvellement du parc automobile et créer un guichet unique notamment pour les entreprises

Créer un comité de suivi dédié à la mise en place des ZFE-m à l’échelle de la région pour travailler à l’harmonisation des ZFE, des aides financières et proposer des outils d’accompagnement (moyens de transports collectifs, infrastructure de recharge…)

Plaider pour la création, à l’échelle nationale, d’une vignette intermédiaire entre le niveau 2 et le niveau 1 pour les véhicules diesel répondant aux normes Euro6 et plus