Un corps découvert à Thuré près de Châtellerault

Ce mardi, il est aux alentours de 22H00 quand la gendarmerie de Châtellerault est appelée par le maire du village de Thuré, à l'Ouest de la ville. Un agriculteur vient de découvrir un cadavre au niveau du lieu dit de la Fosse Catherine, selon les informations communiquées par la gendarmerie.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte et confié à la l'unité locale de Naintré. Elle devra déterminer l'identité de la personne décédée, et les causes de sa mort. La gendarmerie confirme qu'une autopsie a été programmée.