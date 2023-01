Un manceau dans l’émission "Le Quiz des champions" sur France 2

Sébastien 36 ans est professeur d’anglais dans un collège du Mans mais également le deuxième plus grand champion de l’émission "Tout le monde a son mot à dire". Après avoir cumulé 40 victoires dont 41 participations au jeu télévisé, il participera au "Quiz des champions" présenté par Cyril Frenaud samedi 21 janvier 2023 à 21h10. Au programme : des questions de rapidité, des QCM et des questions en rafales.

Sa passion pour les jeux

"J’ai souhaité participer à 'Tout le monde a son mot à dire' car il me correspond tout à fait. Il est fait pour moi parce que j’aime beaucoup la langue française, le sport, la culture générale et la littérature", explique Sébastien. Malgré tout, quelques domaines lui échappent comme le vin et la botanique mais il ne se laisse pas abattre. "De par ma curiosité naturelle, j’essaie de pêcher des informations à droite à gauche, histoire de combler ces quelques vides."

Jouer pour se préparer au mieux

Les neuf candidats du "Quiz des champions" devront affronter Sébastien qui s’est bien préparé pour les défier. En effet, ce Manceau fait partie du club un "Question pour un champion" du Mans. "On se retrouve tous les jeudis pour jouer dans les mêmes conditions que l’émission", dit-il. Il est aussi président du club pyramide du Mans depuis plus de dix ans. "C’est un jeu qui était diffusé sur France 2, il y a plus 20 ans. Ce jeu n’existe plus mais les clubs ont subsisté. De part toutes ces activités, je suis donc emmené à beaucoup jouer et ça tombe bien car j’aime beaucoup ça !"

Un jeu plus difficile que les autres

Pour Sébastien, il y a deux critères qui font que le "Quiz des champions" est plus difficile que les autres émissions. "Je vais faire face à neuf candidats qui sont tous des champions de jeux comme 'Slam', 'les 12 coups de midi', 'Tout le monde veut prendre sa place' donc aucun candidat n’est faible", s’inquiète Sébastien. Le deuxième critère est que l’émission dure plus de 2h30. "Si on veut vraiment aller au bout, il faut avoir une concentration exemplaire du début jusqu’à la fin."

20 000 euros sera reversé à une association

Le grand gagnant de l’émission "Le Quiz des champions" pourra reverser les 20 000 euros à une association. Sébastien a choisi la fondation GoodPlanet, crée par Yann Arthus-Bertrand "C’est le choix que j’ai fait car je suis sensible à tout ce qui relève de l’écologie. Nous sommes dans une période où c’est un sujet qui devrait avoir plus d’importance."