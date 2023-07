"Un rêve éveillé" : La joie de Sandra Bak, Miss Corse 2023

La deuxième tentative a été la bonne pour Sandra Bak. L'Ajaccienne de 22 ans a été couronnée Miss Corse 2023, vendredi 28 juillet à Porticcio. Première dauphine de l'édition 2020, elle retente sa chance trois ans plus tard, "une décision mûrement réfléchie, souligne-t-elle, cela m'a beaucoup aidé dans mon aisance à l'oral."

Une motivation qui traduit l'accomplissement d'un "rêve de petite fille, un rêve éveillé" pour la titulaire d'un master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), qui souhaite devenir professeure des écoles. L'édition 2023 était très relevée, au sein d'un groupe de neuf candidates où "tout le monde s'entendait très bien." Le public a également répondu présent puisque plus de 800 personnes ont assisté à l'événement, une affluence historiquement élevée.

Deux jours après, l'euphorie a du mal à retomber pour la nouvelle lauréate : "c'est assez difficile à réaliser, confie-t-elle, sourire aux lèvres. Mes proches étaient dans le public, il y avait beaucoup d'émotion et des larmes de joie." Les anciennes Miss Corse n'ont pas tardé à lui prodiguer de nombreux conseils pour cette nouvelle aventure, notamment de "profiter à fond" de ces prochains mois mouvementés et passionnants.

Sandra Bak souhaite garder une vie la plus normale possible jusqu'à l'élection de Miss France le 16 décembre prochain à Dijon. "Pour l'instant, je compte maintenir un rythme de vie habituel ! Je commence mon travail saisonnier dès lundi et en septembre, je serai inscrite dans un diplôme universitaire pour préparer le concours de professeur des écoles. Nous aurons le temps de changer mon emploi du temps prévu initialement."

Et lorsqu'on lui évoque le fait de représenter la Corse à l'échelle nationale, la fierté prédomine : "Je donnerai le meilleur de moi-même pour faire briller notre île et aller le plus loin possible dans le concours."