Venue du Pape à Marseille, cardinalat de l'Evêque de Corse à Rome : Quand la ferveur d'une île décolle

Le Pape François est à Marseille ces 22 et 23 septembre. C'est le 44ème voyage apostolique du Souverain pontife. C'est la première fois depuis 500 ans qu'un pape se rend dans la cité phocéenne. Il arrivera dans l'après-midi. Au cours de ces deux jours, il rencontrera Emmanuel Macron et Elisabeth Borne mais pour les croyants c'est demain qu'aura lieu le point d'orgue. À 16h15, des dizaines de milliers de fidèles vont se retrouver au stade Vélodrome. Parmi eux, il y aura de nombreux Corses. Le service de pèlerinage du Diocèse d'Ajaccio emmène 150 personnes mais il n'a pas pu répondre à la forte demande. De nombreux Corses iront donc par leurs propres moyens. Une ferveur qui sera également très forte à Rome dans 8 jours pour assister au cardinalat de l'Evêque de Corse. Monsieur François-Xavier Bustillo qui vient par ailleurs de publier un livre intitulé "Le cœur ne se divise pas".

ⓘ Publicité

"Ouvrir une perspective nouvelle d'un point de vue pastoral"

“Le Pape en ce mois septembre arrive à Marseille, je serai fait Cardinal à la fin du mois, nous avons proposé cet ouvrage pour ouvrir une perspective nouvelle d'un point de vue aussi pastoral" explique Monseigneur François-Xavier Bustillo, invité de la rédaction de France Bleu RCFM ce vendredi 22 septembre . "Il y a des gens qui se posent des questions sur la mission des Evêques et il nous semblait intéressant de mettre en valeur leur personnalité parce que souvent on voit le personnage public, mais on ne voit pas la personne et le fait de dire d'où on vient, qui on est, ce qu'on vit, le pourquoi, nos motivations, peut être une manière aussi d'humaniser une mission qui n'est pas très connue”.

Ce livre sous forme d'entretiens permet d'en apprendre plus sur l'Evêque de Corse, sur son enfance, son adolescence et puis aussi son arrivée en Corse. Lui qui la qualifie comme son île. "Quand on porte une alliance d'Evêque, ce n'est pas un bijou, ce n'est pas pour la coquetterie mais c'est pour garder et créer un lien avec un peuple. Moi en Corse, quand je dis oui, en nonce apostolique, quand je dis oui au Pape, je dis : écoutez pour cette île, pour ces habitants, je dois me donner à fond. C'est ma passion, c'est ma mission et c'est ma responsabilité. C'est passionnant de vivre un ministère comme le mien dans une terre comme la Corse".

Mgr François Bustillo lors de son ordination épiscopale le 13 juin 2021 à Ajaccio © Radio France - Marion Galland

"Faire ce pont entre le local et l'universel"

Pour Monseigneur François-Xavier Bustillo, cela ne fait aucun doute : "J'ai été nommé cardinal, mais c'est la Corse qui est honorée. Ce n'est pas moi en tant qu’homme" dit-il. "Moi je suis l'Evêque d'un peuple, je suis l'Evêque d'une île. Il y a un lien, donc je suis nommé Cardinal, quelque part, comme dit Saint Paul, tout le monde bénéficie de cette nomination et donc tout le peuple corse, tout le diocèse de Corse va bénéficier de ce cardinalat. Moi je suis honoré, mais je suis conscient que c'est une responsabilité. Ce n'est pas juste le prestige d'un titre, mais c'est une responsabilité pour les miens. Donc d'abord pour les Corses et après pour faire ce pont entre le côté local, la Corse et le côté universel, Rome".

"Cela signifie que je ne suis pas seul dans la mission, que mon peuple m'accompagne et me soutient"

L'Evêque de Corse, qui sera donc créé cardinal le 30 septembre prochain à Rome. Près de 770 Corses seront présents dans la Basilique Saint-Pierre pour vivre ce moment à ses côtés. Pour Aline Castellani, directrice des pèlerinages au Diocèse de Corse, cette ferveur et cet engouement s'expliquent notamment par “la proximité de Monsieur François-Xavier Bustillo avec les gens". "Il attire beaucoup de monde" souligne-t-elle. "Il y a beaucoup de croyants en Corse, mais pas autant de pratiquants. C'est peut-être une façon de ramener les gens à l'Église en dehors des grandes fêtes religieuses”.

"Savoir qu'il y a plus de 700 personnes qui vont m'accompagner à un moment important comme le cardinalat, cela signifie que nous avons créé un lien, que ce lien n'est pas virtuel, mais fraternel et réel" poursuit Monseigneur François-Xavier Bustillo. "Cela signifie que je ne suis pas seul dans la mission, que mon peuple m'accompagne et me soutient. Donc pour moi c'est un bonheur. Et ça m'encourage. Ça me porte, ça me transporte de savoir qu'il y a un peuple qui me dit : François, vas-y à fond, tu n'es pas seul, on est avec toi”.