Vers un second procès de l'attentat de Nice : "on a l'impression de ne jamais en finir"

Un deuxième procès aura lieu autour de l'attentat de Nice. L'un des accusés fait appel de sa condamnation. Et pour Célia Viale, qui a perdu sa maman sur la promenade ce soir là et qui est co-présidente de l'association Promenade des Anges, c'est une nouvelle épreuve qui se profile.

"C'est un petit peu les montagnes russes. On était soulagé et puis maintenant on se dit "alors quoi il faut tout refaire ?"

Célia Viale est tout de même plus sereine. Elle l'affirme : "on pense qu'on peut arriver plus sereins car on a déjà gagné une première fois."

Et à la question est-ce qu'elle sera au deuxième procès. La réponse est oui, même si "cela va encore coûter à ma santé.