Commission Colonna : « L’extrême dangerosité de Franck Elong Abé confirmée par le patron de la DGSI »

« Nous avons eu la confirmation, a déclaré Jean-Félix Acquaviva, de son « extrême dangerosité ». « Elle était connue des services ».

ⓘ Publicité

« On a parlé d'un combattant sur théâtre de guerre », Jean-Félix Acquaviva, député de Haute-Corse

« On nous a confirmé que Franck Elong Abé faisait partie du haut du spectre des fichiers des terroristes islamistes » a expliqué le député nationaliste de la seconde circonscription de Haute-Corse et président de la commission d’enquête parlementaire. « Il faisait partie des plus dangereux pour le service intérieur, ce qui veut dire qu'il y a une connaissance aiguë de son degré de dangerosité. On a parlé d'un combattant sur théâtre de guerre. Des informations de première main qui démontrent l'extrême dangerosité connue, je répète, qui tranche évidemment avec le caractère, je dirais, très gentil, dont on faisait état quant à son profil qui évoluait bien à Arles selon la directrice de l'établissement, ou du directeur des services interrégionaux pénitentiaire de Marseille ».

loading

Et d’ajouter : « Ce constat nous donne encore plus le sentiment qu'il y a un grand écart entre ce qu'il était réellement et la gestion de son parcours carcéral, sa gestion judiciaire aussi, en remise de peine et évidemment en classement pour le côté carcéral en activité, alors qu'on connaissait le fait qu'il était en haut du spectre et il va bien falloir cibler ce nombre de dysfonctionnements, avec la poursuite de nos travaux sur les grains de sable qui ont amené évidemment à faire en sorte que l'on arrive à cet assassinat ».

Un sentiment partagé par Romain Baubry, député du Rassemblement National de la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône, membre de cette commission d’enquête parlementaire et ancien surveillant de prison à Arles où il a par ailleurs connu Yvan Colonna.

« On peut acheter la paix en prison », Romain Baubry, député RN des Bouches-du-Rhône

« Ce qui est étonnant, c'est le discours -à l’inverse de celui de la DGSI- de l'administration pénitentiaire qui, au niveau notamment de la direction locale de l'établissement, parle d'un individu qui avait un comportement en voie d'amélioration. Alors qu’à la suite de cette audition avec Nicolas Lerner, on se rend bien compte que l'individu était dangereux avant son incarcération, pendant son incarcération et il l'aurait certainement été encore après sa sortie de détention » a-t-il indiqué ce jeudi sur l’antenne de France Bleu RCFM, où il était l’invité de la rédaction.

Pour Romain Baubry : « On peut acheter la paix en prison. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises pour essayer d'avoir une détention calme même avec des individus qui ont un comportement troublant la vie en détention. Il n'est pas rare que la direction s'aplatisse devant ces détenus en leur accordant certains privilèges dans l'espoir qu’ils se tiennent un peu mieux ».

« L'administration pénitentiaire faillit à longueur de temps »

En revanche, à la question de savoir si Franck Elong Abé a pu travailler à un titre ou à un autre pour les services intérieurs, le patron de la DGSI s'est réfugié derrière le « secret défense », tout en précisant que « celui-ci n'avait pas le profil psychologique pour. La commission demande la levée de ce secret défense.

Toutefois, selon le député RN, il n'est « pas sûr » qu’au cas de l’affaire Colonna « cela puisse apporter quelque chose, à part peut-être de s'assurer une fois de plus que cet individu était toujours très radicalisé. Mais bon, ça, on le sait que du fait de sa radicalité il n'aurait pas dû avoir un poste comme on lui a confié. Il n'aurait pas dû donc se retrouver à ce moment-là avec Yvan Colonna dans cette salle de sport ».

« De toute façon, l'administration pénitentiaire faillit à longueur de temps, on le voit dans la gestion de la détention et un drame comme ça, à un moment donné, que ce soit à la maison centrale d'Arles ou ailleurs » soutient Romain Baubry.

Laurent Nunez, l'actuel préfet de police de Paris, coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à l'époque des faits, auditionné ce jeudi

« Elle reste dans le déni, elle ne veut pas changer de doctrine sur un modèle qui peine à recruter. Les prisons sont surpeuplées et, en même temps, il y a de moins en moins de surveillants », poursuit le député RN.

Et ce jeudi c'est Laurent Nunez, l'actuel préfet de police de Paris, coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à l'époque des faits, qui sera auditionné dans le cadre des travaux de la commission d’enquête parlementaire chargée de « faire la lumière sur les dysfonctionnements au sein de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire » ayant conduit à l'agression mortelle d’Yvan Colonna, le 2 mars 2022.