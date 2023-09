Zéro Artificialisation d'ici à 2050 : les communes de Corse devront s'adapter

Quid de l'objectif "ZAN" ? Cette nouvelle réglementation suscite des inquiétudes chez les élus car elle pourrait complexifier davantage l'accès au logement, déjà difficile dans l'île puisque la quasi-entièreté du territoire se trouve aujourd'hui en zone tendue. La loi doit entrer en vigueur le 1er janvier 2027. Et à compter de cette date, les communes devront réduire de 50 % l'artificialisation de leurs espaces naturels.

"On ne voudrait pas que les communes qui ont énormément urbanisé et surtout beaucoup en résidences secondaires, se retrouvent avantagées", Marie-Thérèse Mariotti, maire de Tagliu Isulacciu

Dernièrement, le Sénat a validé certains assouplissements dans cette loi, apportant aux communes une garantie minimale d'un hectare et demi de sols à urbaniser, peu importe leur densité. Mais pour l'heure, cette nouvelle mesure manque de clarté, selon Marie-Thérèse Mariotti, maire de Tagliu Isulaccia. “Ce n'est pas clair parce qu'on ne sait pas si on parle d'extension d'urbanisation ou de densification d'urbanisation et surtout, elle suscite des inquiétudes parce qu'on ne voudrait pas que les communes qui ont énormément urbanisé et surtout beaucoup en résidences secondaires, se retrouvent avantagées par rapport aux communes plus vertueuses qui ont moins urbanisé".

"Zéro Artificialisation à l'échelle de 50 ans, cela peut paraître bien aujourd'hui, cela va impliquer de repenser la manière de loger, il faut verticaliser l'habitat, donc les immeubles après reste à savoir ce que ça va donner au niveau architecture" estime de son côté Etienne Suzzoni, le maire de Lumiu. "Je pense qu'il faut qu'on soit astucieux, intelligent et que si cette loi devait arriver à s'imposer, parce qu'évidemment, le foncier il va falloir le respecter, même si la Corse a beaucoup d'espaces encore pour y loger ses enfants, je pense qu'il va falloir être inventif".

"J'espère qu'on pourra avoir des adaptations dans le cadre de la réflexion sur le statut d'autonomie", Jean-Pierre Leccia, maire d'Oletta

Les élus s'accordent pour louer les vertus écologiques de la loi ZAN, mais certains élus craignent que cela vienne finalement ajouter des contraintes aux contraintes. Pour le maire d'Oletta, Jean-Pierre Leccia, il faut réfléchir à des adaptations spécifiques à la Corse pour ne pas bloquer l'accès au logement. "Dans le cadre de la réflexion sur le statut d'autonomie, l'urbanisme est un élément fort -je dirais- et j'espère qu'on pourra avoir des adaptations qui permettront des dispositifs qui en même temps protègent la biodiversité, mais qui permettent aussi effectivement la construction de logements communaux à moindre coût pour les jeunes et toutes les personnes qui veulent s'installer".

Une chose est sûre, le PADDUC qui est en cours de révision, devra tenir compte de cette Zéro Artificialisation Nette des sols.