Les résultats des élections dans La Réunion

Située dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar, La Réunion est à la fois un département et une région d'outre-mer française. Malgré une superficie de seulement 2 512 km2, l'île abrite 835 000 habitants. Sa densité est de 332 habitants au kilomètre carré. Avec ses 144 000 habitants, Saint-Denis est à la fois la ville la plus peuplée de la région et la préfecture. Derrière elle, les autres principales villes sont Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Louis, Saint-André et Le Port.

Le PIB de la Réunion est de 14,5 milliards d'euros, soit 17 900 euros par habitant. Le salaire annuel moyen net dans les entreprises est d'environ 22 900 euros. La Guyane compte le plus fort taux de chômage de France avec 28,2 % des actifs sans emploi.

Le secteur des services représente plus de 80 % du PIB de la Guyane, contre 1,7 % pour l'agriculture et 16,1 % pour l'industrie. Hormis l'informatique, c'est principalement le tourisme qui dynamise l'économie du territoire. Le commerce occupe également une place importante dans l'activité de l'île. Les autres ressources économiques proviennent majoritairement de l'exploitation et de la transformation de la canne à sucre.Le PIB de la Réunion est de 14,5 milliards d'euros, soit 17 900 euros par habitant. Le salaire annuel moyen net dans les entreprises est d'environ 22 900 euros. La Guyane compte le plus fort taux de chômage de France avec 28,2 % des actifs sans emploi.

Le secteur des services représente plus de 80 % du PIB de la Guyane, contre 1,7 % pour l'agriculture et 16,1 % pour l'industrie. Hormis l'informatique, c'est principalement le tourisme qui dynamise l'économie du territoire. Le commerce occupe également une place importante dans l'activité de l'île. Les autres ressources économiques proviennent majoritairement de l'exploitation et de la transformation de la canne à sucre.