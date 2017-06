Résultat des circonscriptions 1ère Circonscription 6e Circonscription

Les résultats à Saint-Denis pour le premier tour des législatives seront disponibles à partir de 20h dimanche 11 juin.

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 à Saint-Denis (première circonscription)

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 dans la première circonscription du département

Élections législatives 2017, retrouvez les résultats de votre commune Rechercher par code postal, nom de commune

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 à Saint-Denis (sixième circonscription)

Résultats du premier tour des élections législatives 2017 dans la sixième circonscription du département

Élections législatives 2017, retrouvez les résultats de votre commune Rechercher par code postal, nom de commune

Les précédentes élections à Saint-Denis

Saint-Denis en quelques données

La ville littorale de Saint-Denis est le chef-lieu de la région monodépartementale de La Réunion, île française de l'ouest de l'océan Indien. La population s'élève à 144 642 habitants en 2014, ce qui en fait la 2e ville la plus peuplée d'outre-mer. Sa superficie est de 142,8 km² pour une densité de 1 013 habitants au km².

Saint-Denis compte 68 252 logements en 2013, et 86,8 % sont des résidences principales. La ville recense 61 886 emplois en 2013. La même année, le taux de chômage s'élève à 29,2 %. Les entreprises sont au nombre de 16 286, et 73 % ressortent des domaines du commerce, des transports et des services.

Saint-Denis, située au nord de l'île, est la porte d'entrée aérienne de La Réunion. Il faut compter une dizaine d'heures de vol depuis la métropole. Les transports en commun sont très développés grâce à un réseau de bus.

La ville détient le label Ville d'art et d'histoire. Plus d'une cinquantaine de ses bâtiments sont classés au titre des monuments historiques. Saint-Denis accueille plusieurs manifestations musicales, dont les Électropicales, festival de musique électronique organisé chaque année en mai.