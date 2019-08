"L'été à plumes, à poils et en écailles" avec le naturaliste Drômois Pierre Rigaux: Les serpents

Chez les serpents, en Drôme et en Ardèche, il y a les gentils et les méchants

"L'été à plumes, à poils et en écailles" avec Valérie Rollmann et le naturaliste Drômois Pierre Rigaux: La couleuvre

On n'aime pas les serpents et pourtant leur utilité dans la nature n'est plus à démontrer. Il faut donc les aider mais attention aux morsures.

