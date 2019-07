La SPA de Villeneuve-lès-Maguelone recherche deux chiens après l'incendie de la semaine dernière

Villeneuve-lès-Maguelone, France

L'inquiétude règne à la SPA de Villeneuve-lès-Maguelone. Deux chiens manquent à l'appel depuis l'incendie du jeudi 18 juillet, qui s'était déclaré dans le massif de la Gardiole, entre la commune de Fabrègues et le refuge, et dont les flammes s'étaient approchées à moins d'une cinquantaine de mètres du bâtiment.

La fourrière avait été obligée de déplacer ses pensionnaires et dans la panique, les bénévoles, mais aussi des volontaires du public s'étaient proposés pour garder des animaux chez eux. Au total près d'une soixantaine. Tous étaient censés rentrer les jours suivants.

Mais aujourd'hui, deux chiens sont toujours absents. Et si la SPA les recherche, c'est parce que ce sont des profils particuliers. Le chien mâle a été maltraité et fait l'objet d'une procédure en justice. La femelle, elle, est un chien de catégorie, un American Staffordshire terrier, de seconde catégorie, ce qui signifie qu'il faut un permis pour les détenir, et qui n'est pas stérilisée.

"On ne cherche pas à les récupérer pour l'argent"

La directrice de la SPA, Annie Benezech, lance un appel à ceux qui les détiennent."On est très inquiet pour ces deux chiens", explique-t-elle, soucieuse. "Si ces personnes n'avaient pas de mauvaises intentions, si elles voulaient les adopter, je ne vois pas pourquoi ils ne reviendraient pas faire une adoption légale. Je ne comprends pas pourquoi ces gens qui ont pris ces chiens ne nous les ramènent pas."

Annie Beznech, directrice de la SPA de Villeneuve-lès-Maguelone Copier

L'appel lancé par la SPA sur les réseaux sociaux suscite beaucoup de commentaires. Certains, d'ailleurs, qui accusaient le refuge de les rechercher pour l'argent, qui ne comprenaient pas pourquoi la SPA était prête à porter plainte, et d'autres se demandent pourquoi aucune photo des chiens n'est diffusée pour permettre de les reconnaître. "On ne peut pas diffuser d'images car la chienne n'a pas été photographiée puisqu'elle n'était pas prête à l'adoption et que le parquet ne veut pas diffuser de photo du second chien sous réquisition judiciaire."

Si les deux chiens ne sont pas retrouvés avant la semaine prochaine, la SPA portera plainte.