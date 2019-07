VIDEOS - Un village vacances pour chiens et chats en Charente-Maritime

Charente-Maritime, France

C'est le moment de partir en vacances, mais que faire de son chien ou de son chat quand on ne peut pas l'emmener avec soi ? Certaines pensions canines ont des airs de villages vacances pour chiens et chats, comme le Grand l'îlot à Saint-Jean-de-Liversay, à une trentaine de kilomètres au Nord de La Rochelle.

Jeu de ballon © Radio France - Catherine Berchadsky

Des vacances de chiens

Tous les chiens et chats ne sont malheureusement pas logés à la même enseigne en période de vacances. La France détient d'ailleurs, rappelons-le, le record européen d'abandons avec 100 000 animaux domestiques abandonnés chaque année. Fort heureusement certains chiens et chats ont droit, eux aussi, à leurs vacances. A Saint-Jean-de-Liversay, ils sont accueillis dans une pension canine. "Ici c'est un lieu de vacances, les habitués descendent du coffre et viennent s'amuser, _ils sont ensemble par affinité et le but c'est qu'ils puissent s'amuser, toute la journée_, trouver les bons partenaires de jeux" raconte Mélanie Poupeau, l'une des responsables du village aux cotés de sa soeur Mégane et de leur mère Sybile Prique.

Piscine et jeux d'eau

Au village vacances, les chiens sont placés par affinité dans des parcs de 80 m2. S'ils sont peu sociables, ils sont seuls, ou par deux pour les petits chiens. Mais en règle générale, ils sont à plusieurs dans des enclos de 350 m2 carrés, pour pouvoir se dépenser. Chaque enclos est doté d'un chalet central, chauffé l'hiver, où les chiens entrent et sortent à volonté, et où ils dorment dans des boxes individuels la nuit.

Chale central © Radio France - Catherine

Reportage Copier

Nurserie © Radio France - Catherine Berchadsky

En période de fortes chaleurs "les chiens ont le droit, en plus, de leur piscine à des jets d'eau pour les rafraîchir" explique Mélanie, qui ne tarde pas à lier le geste à la parole en confiant le jet d'eau à sa mère, Sybile. Il y a aussi pour les plus gâtés des pensionnaires des sorties facturées en supplément, pour emmener les chiens en ballade d'une heure et demi au bord d'un plan d'eau, ou parfois même à vélo pour ceux qui aiment tracter.

Le prix du bonheur

Le village vacances le Grand l'îlot peut accueillir 70 chiens et 13 chatteries. Les prix vont de 14,50 euros par jour pour un petit chien à 16,50 pour un grand chien type Bosseron, avec des activités en supplément autour de 13 euros. Et si vous voulez retrouver votre chien tout propre, il vous en coûtera autour de 15 euros pour un bon shampoing .