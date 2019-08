Béarn : sur les traces des baliseurs du GR 10

Etsaut, France

Équipés de peinture rouge et blanche, de pinceaux, d'un sécateur et d'une brosse métallique, Jean-Pierre Gaillard, président du Comité départemental de randonnée pédestre des Pyrénées-Atlantiques (CDRP 64), et René Champenois s'élancent sur le Chemin de la Mâture. Ces deux retraités sont baliseurs du GR 10. Ce sentier de grande randonnée traverse les Pyrénées d'Ouest en Est, sur 1000 km, de Hendaye à Collioure. Ils font partie des 120 bénévoles du CDRP 64 qui veillent sur le bon état des sentiers.

S'assurer que le chemin reste intact

Leur mission principale est de s'assurer que les balises, ces deux petites bandes rouge et blanche, soient en bon état pour mener les marcheurs à bon port. Si elles se sont effacées ou si la végétation les cachent, ils se chargent de repasser un peu de peinture ou de couper les branches qui dépassent."Mais on va quand même tout repeindre, assure Jean-Pierre Gaillard. Il faut tout vérifier." Mais les deux baliseurs ont aussi un rôle d'éclaireur : il doivent s'assurer que le chemin de marche reste intact. S'ils trouvent des éboulis ou un arbre tombé en travers de la route, ils préviennent le Conseil départemental, qui "intervient sous huit jours". L'intégralité des sentiers du GR 10 est vérifiée au moins une fois par an, entre mars et octobre.

Jean-Pierre Gaillard, président du CDRP 64 Copier

Outre sa passion pour la randonnée pédestre et les grands espaces, c'est une envie de "participer à une oeuvre d'intérêt général" qui pousse René Champenois à s'impliquer dans cette initiative. Le rôle des baliseurs est primordial puisque dans les Pyrénées-Atlantiques, 60 000 personnes passent chaque année sur les sentiers du GR 10.

Béatrice CHOT-PLASSOT