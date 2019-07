I Love Saint Martin Vésubie, France Bleu Azur est chez vous !

Cet été, France Bleu Azur vient chez vous à la rencontre des habitants et des commerçants.

Saint-Martin-Vésubie, France

Nicolas Mérou est à Saint Martin Vésubie avec Henri Giuge, le Maire et organisateur de la Fête du Pain depuis de nombreuses années (en 2019, c'est le dimanche 4 Août)

France Bleu Azur à Saint Martin Vésubie 1 Copier

Géraldine de Caqueray, l'adjointe au Maire, chargée du tourisme partage son coin de paradis sur la commune tout comme Marion une habitante qui adore le Boréon.

Un coin de paradis à Saint Martin Vésubie : La Madone de Fenestre Copier

Un coin de paradis à Saint Martin Vésubie : Le Boréon Copier

Une journée dans la Vésubie c'est l'occasion de profiter des activités du Vesubia Mountain Park, que nous fait visiter Nathalie Clément, sa directrice

France Bleu Azur à Saint Martin Vésubie : Le Vésubia Mountain Park Copier

A Saint Martin Vésubie, France Bleu Azur a goûté aux glaces et aux confitures artisanales de Sarah et Nicolas, à la bière locale "La bière du Comté" et nous avons profité de la terrasse de la Boulangerie-pâtisserie "La Petite Suisse" reprise par Radhouane Khalfaoui

Connaissez vous le "bial" ? Eric Gili, de l'association Montagne et Patrimoine (AMONT)