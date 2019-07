À Mazères-Lezons, la ministre Jacqueline Gourault reçue par des Gilets jaunes et des pompiers en colère

La ministre de la cohésion des territoires Jacqueline Gourault était en Bigorre et en Béarn lundi pour tenir une permanence ministérielle à la mairie de Mazères-Lezons. Elle a été accueillie à son arrivée par des Gilets jaunes et des pompiers en colère qu'elle a ensuite reçus en entretien.

C'était une initiative inédite en Béarn. Pour la première fois, une ministre recevait sans rendez-vous des citoyens pour évoquer les sujets du quotidien. C'est une volonté du président de la République Emmanuel Macron, à la suite du grand débat.

À son arrivée, Jacqueline Gourault a été copieusement sifflée par une vingtaine de gilets jaunes et une soixantaine de pompiers en grève.

Des sifflets qui n'ont pas du tout plu à la ministre. Elle a dans un premier temps reçu une délégation de quatre pompiers, chacun représentant un syndicat. L'échange a commencé par une réprimande de l'ex-sénatrice qui a demandé : "Est-ce que vous trouvez ça normal de siffler une ministre ?". L'ambiance s'est néanmoins détendue au cours de l'entretien.

Les pompiers du 64 sont en colère depuis quelque jours. Ils demandent à changer de régime de travail, mais aussi des embauches supplémentaires pour faire des gardes de 12 heures au lieu de 24 heures actuellement. Jean-Marc Scopel secrétaire départemental UNSA du SDIS s'est réjoui d'avoir pu remonter ces revendications à Jacqueline Gourault. Il dit toutefois "ne pas être dupe" et espère "qu'il y aura une réaction au niveau national".

La ministre a par la suite reçu des citoyens lambdas pour évoquer des sujets du quotidien. L'un d'eux, Hugo Couchinave originaire d'Oloron et étudiant en droit à l'université de Pau l'a questionnée sur la couverture réseau du territoire et les "zones blanches". Son téléphone ne captait aucun réseau dans certains coins des vallées béarnaises. Il a reçu l'assurance que "le territoire ne serait plus en zone blanche d'ici 2021".

Avant d'arriver à Mazères-Lezons, Jacqueline Gourault a visité la friche industrielle de Sousse au sud de Tarbes en compagnie de la secrétaire d'État à l'Économie Agnès Panier-Runnacher. Au cours de cette visite, Gérard Trémège, le président de l'agglomération tarbaise a annoncé la future reprise de deux friches industrielles. L'une d'elles pourrait devenir un site d'assemblage de mobil-home avec 300 emplois à la clé.