Festival - Les Francofolies célèbrent cette année sa 35ème édition du 10 au 14 juillet 2019

Du 10 au 14 juillet les FRANCOFOLIES s’emparent de la Rochelle pour sa 35ème édition. France Bleu La Rochelle vous fait vivre au plus près ce grand festival de l'été. Ce sont plus de 100 concerts, répartis sur 6 scènes qui vous attendent les festivaliers.

La Rochelle, France

Plus de 80 artistes et 100 concerts programmés !

Fidèle à sa réputation de Grand Festival de l'été, cette nouvelle édition 2019, la 35ème du nom, accueille les grands noms de la scène musicale française qui se retrouvent le temps d'un concert à la Rochelle et partagent les différentes scènes des Francos avec les talents de demain 5 soirs durant.

C'est l'occasion de venir voir sur scène :

Dj Snake - Julien Doré - Renaud - Soprano - Kungs - Black M - Vianney - MHD - Chistophe MAE - Boulevard des Airs - Claudio Capéo – Georgio – Imany - Camille - Lamolali De -M- Mat Bastard – Vincent Delerm - Petit Biscuit - S-Crew - Gauvain Sers - Tryo - Michel Jonasz Quartet - Benjamin Biolay.

Et également :

Lady Sir (Gaëtan Roussel et Rachida Brakni) - Gaël Faye - Tété - Talisco - L'Une et l'Autre (lecture musicale par Delphine de Vigan et La Grande Sophie) - Dick Annegarn - Albin De La Simone - François and The Atlas Mountains - Maissiat - Peter Peter - Tim Dup - Juliette Armanet - Safia Nolin - The Pirouettes - Barbagallo - Lescop - Part-Time Friends - Inüit - Farces et Attrapes de Jeanne Plante - Benjamin Siksou - Cyril Mokaiesh - Palatine - Pi Ja Ma - Kent - After Marianne - Octave Noire - Teme Tan - Agar Agar - Fiona Walden - Jil Caplan - Nola Black Soul de la compagnie Tout s’métisse - Le Crapaud aux pays des Trois Lunes écrit par la chanteuse Moïra Conrat.

Tout savoir. Rien manquer - Téléchargez le Programmes des francos en ligne

Les liens indispensables

France Bleu La Rochelle sera au cœur des Francos

Toutes les fins d'après-midi suivez les DIRECTS des Francofolies de 16 à 19h, Daniel Gimeno y recevra des groupes et artistes locaux issus ou non du Chantier des Francos. Ilsviendront se produire en LIVE sur la scène de France Bleu La Rochelle située au pied de la Tour de la Chaîne sur le vieux port, face au Café Leffe sur le cours des Dames.

A ne pas manquer également les interviews de Tristan, notre baladeur, qui déambulera sur tous les sites du festival. Il vous fera vivre les Francos en direct avec humour et parfois dérision.

Deux grandes nouveautés pour cette édition 2019

Première nouveauté 2019, Les Francofolies 2019 offre aux fans de hard rock une soirée de heavy metal. Ainsi le soir du 12 juillet les passionnés du genre se voient proposer sur la scène de de la Sirène deux groupes français pour une Nuit Collective avec :

Mass Hysteria

et Ultra Vomit

Deuxième nouveauté 2019, les organisateurs des Francofolies proposent aux festivaliers de venir à la rencontre de personnalités qui viendront raconter leurs vies en chanson. Ce nouveau format nommé "J'ai la mémoire qui chante" recevra chaque jour un ou une invité de marque avec la venue de Fanny Ardant, François Hollande, Michel Houellebecq et Jean Teulé. Face au public, à la Tour de la Chaîne, ils retraceront la B.O de leur vie accompagnés en musique par l’artiste Yann Destal.

Pour tout savoir sur ce nouveau rendez-vous - francetvinfo.fr/.../francofolies

Pour vous repérer facilement durant ces 5 jours des Francofolies le plan du festival

plan des francofolies 2019 © Radio France - francofolies.fr