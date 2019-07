La foire au mouton de Jobourg, samedi 3 août

Rendez-vous traditionnel du début du mois d'août dans la Hague, la foire au mouton de Jobourg rassemblent habitants du Cotentin et estivants dans une ambiance familiale.Vente de produits du terroir, dégustations, animations, concerts sont au programme de la foire 2019, samedi 3 août.

Jobourg, France

Créée en 1937 dans la Manche, la foire au mouton de Jobourg se déroule chaque année le premier samedi du mois d’août. Plus de 400 moutons et près de 9000 visiteurs sont attendus pour fêter les moutons et tout particulièrement le Roussin de la Hague, petit mouton rustique originaire du pays de la Hague.

Vente de Roussins, immense repas sous tente, concours d’ovins et bovins ainsi que de nombreuses animations font de la foire au mouton de Jobourg une journée de fête chaleureuse où se retrouvent les jeunes et les anciens, la population locale et estivale.

Au programme de la foire au mouton 2019 de Jobourg :

Pour petits et grands, des animations autour du mouton : travail de chiens de troupeau , tonte traditionnelle et moderne, filage et travail de la laine...

, tonte traditionnelle et moderne, filage et travail de la laine... Pour les plus jeunes: promenade en Cobs attelés et à dos de poneys, jeux à réaliser en bois de sureau, jeux vikings, travail de la laine feutrée, ateliers de dessin et de poterie.

et à dos de poneys, jeux à réaliser en bois de sureau, jeux vikings, travail de la laine feutrée, ateliers de dessin et de poterie. Pour tout le monde, rôtisserie d’agneau toute la journée, et vente de produits du terroir.

Les nouveautés de la foire au mouton 2019 :

L'artisanat est mis à l'honneur avec la présentation de nombreux savoirs-faire : souffleur de verre, vannier,tailleur de pierre, ébéniste, couvreur, maçon, potier (atelier avec les enfants), tourneur sur bois, cordier, luthier et dentelière.

En soirée : rôtisserie , frites et grand concert avec le groupe Taran Celt vers 20h30, suivi d’un bal folk sur parquet animé par le groupe La pointe au pic (musique québécoise et normande).

La foire au mouton de Jobourg 2019 en pratique :

La foire se déroule toute la journée sur la lande de Verbec. Un fléchage vous guidera.

L’entrée et le parking sont gratuits.

La Foire au mouton est organisée par le comité de foire de Jobourg avec le concours du comice agricole de Beaumont-Hague.