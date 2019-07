La ligue contre le cancer dans les Bouches-du-Rhône s'inquiète du retour de la mode du bronzage

Tout l'été, les bénévoles de la ligue contre le cancer des Bouches-du-Rhône multiplient les actions sur les plages et dans les piscines du département pour alerter sur les méfaits du soleil sur la peau et l'augmentation des cancers de la peau.

Marseille, France

Chaque année en France, il y a 100 000 nouveaux cas de cancer de la peau (dont 7000 mélanomes qui est le cancer de la peau le moins fréquent et le plus dangereux). Le mélanome est le 4 e cancer chez les femmes, le 8 e chez les hommes. Et pourtant, malgré les campagnes d'information et de prévention, sur les plages, les comportements à risques se multiplient : des enfants exposés en plein soleil, parfois sans crème solaire ni casquette. Et pour être sûr de bronzer rapidement, certains n'hésitent pas à se badigeonner de Monoï ou même d'un mélange "fait maison" à base d'huile d'olive, de citron et de Coca Cola !

Ce mélange huile d'olive, citron, coca est très à la mode sur les plages marseillaises © Radio France - Emilie Briffod

Tout l’été, la ligue contre le cancer multiplie les campagnes de prévention sur les plages et dans les piscines des Bouches-du-Rhône pour rappeler l'importance de se protéger la peau, d'éviter l'exposition aux heures les plus chaudes et de se faire suivre au moins 1 fois par an par un dermato.