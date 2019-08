Participez à la Rando France Bleu à Paris dimanche 15 septembre

Dimanche 15 septembre, France Bleu Paris invite ses auditeurs à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité entre le Parc Monceau et le Jardin d'Eole.

Boulevard de Courcelles, Paris, France

France Bleu Paris et le Comité Départemental de la Randonnée de Paris vous ont préparé une randonnée gratuite et accessible à tous, sur une distance de 8km, dimanche 15 septembre. Et comme c'est aussi la Fête des Jardins, ce sera l'occasion de parcourir - et peut-être de découvrir - des parcs et jardins parisiens.

Inscriptions ici

Rendez-vous pour un départ à 13h30 Parc Monceau (entrée Nord, boulevard de Courcelles, près du métro Monceau)

Accès : Métro L2 station Monceau, Bus 30 (arrêt Monceau)

Nous vous emmenons pour une belle balade en famille ou entre amis en direction du Jardin d'Eole, dans le 18e arrondissement, une balade qui vous fera traverser le Parc Monceau, vous amènera vers l'église Saint Augustin puis le square Louis XVI, la place Saint Georges, le square Montholon, le square Saint Vincent de Paul, le Balcon Vert avant le jardin d'Eole, terme de cette sortie.

Une randonnée encadrée et animée par les bénévoles de la Fédération Française de la Randonnée pédestre, qui ne manqueront pas d'agrémenter la promenade de quelques commentaires et anecdotes historiques !

Et pour bien finir prenez un goûter et venez partager un bon moment à l'issue de la randonnée !

Les jardins d'Eole à Paris © Maxppp - photo PQR - Le Parisien

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie et éventuellement un petit coupe-faim