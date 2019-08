Participez à la Rando France Bleu à Talloires samedi 14 septembre

Samedi 14 septembre, France Bleu Pays de Savoie invite ses auditeurs à participer à une Rando France Bleu, un moment de partage et de convivialité dans la réserve naturelle du Roc de Chère près du lac d'Annecy.

Talloires, France

France Bleu Pays de Savoie et le Comité Départemental de la Randonnée de Haute-Savoie vous ont préparé une randonnée gratuite et accessible à tous, sur une distance de 3,4 kilomètres, samedi 14 septembre.

Inscriptions à venir très prochainement

Rendez-vous à Talloires, sur le parking du golf, pour des départs toutes les 30 minutes entre 8h et 10h30

Accès : RN 909

Nous vous emmenons à la découverte de la Réserve naturelle du Roc de Chère, un site classé de plus de 68 hectares, sur les bords du lac d'Annecy entre Talloires et Menthon Saint-Bernard. Une randonnée en forêt, avec de magnifiques points de vue sur le lac et les massifs qui l'encadrent.

Une randonnée encadrée et animée par les bénévoles de la Fédération Française de la Randonnée pédestre, qui ne manqueront pas d'agrémenter la promenade de quelques commentaires et anecdotes historiques !

-

Quelques conseils pratiques :

Penser à emmener un petit sac à dos avec une gourde ou bouteille d'eau, un vêtement de pluie et pourquoi pas un pique-nique pour déjeuner sur place