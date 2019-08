Grand Chambéry : pas de rentrée sans piscine !

Avec les travaux du centre qualudique du Grand Chambéry et la rénovation annoncée de la piscine de Buisson Rond, des Chambériens craignaient ne plus avoir de piscine ouverte dans l'agglomération à la rentrée. Mais selon le calendrier, il y aura toujours une piscine pour accueillir les baigneurs.

Chambéry, France

Pas d'inquiétude à avoir : il y aura toujours une piscine ouverte dans le Grand Chambéry à la rentrée.

Le nouveau centre nautique de l'agglomération chambérienne doit ouvrir à la fin de l'année 2019. La piscine de Buisson Rond, elle, "ne fermera pas avant l'ouverture de celle du Stade", assure David Dubonnet, vice-président de Grand Chambéry en charge des équipements.

Aucune interruption entre Buisson Rond et la future piscine

Néanmoins, pas de date précise pour le moment. "C'est encore en plein travaux", explique David Dubonnet, "mais ce qui a toujours été dit c'est fin novembre, début décembre. Et quoi qu'il en soit, s'il y avait du retard, Buisson Rond restera ouverte, pour les usagers comme pour les clubs et les scolaires".

La piscine de Buisson Rond sera ensuite rénovée pendant sept ou huit mois, "mais il n'y aura pas de période d'interruption, sans aucune piscine ouverte", précise l'élu.

Un complexe aqualudique qui se dévoile

La nouvelle piscine du stade, entre l'avenue Alsace Lorraine et l'avenue du Comte Vert, aura un bassin extérieur de 50 mètres, avec un espace ludique, des toboggans et des jets d'eau. Ces derniers jours, des photos sont publiées sur les réseaux sociaux, on peut y découvrir par exemple le futur pentagliss.

A l'intérieur, les baigneurs pourront profiter d'un bassin sportif, un petit bain d'apprentissage et une pataugeoire. Un espace bien-être sera aussi mis en place avec SPA, hammam et des douches massantes.