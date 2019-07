Rose and Roll, roulons pour le dépistage du cancer du sein à Metz

Venez avec votre vélo, votre trottinette, vos rollers... Première édition de Rose and Roll, le 6 octobre 2019, à Metz. Un parcours pour le dépistage du cancer du sein.

Affiche Rose and Roll

Metz, France

Un nouvel événement dans le cadre d'Octobre Rose : Rose and Roll à Metz

L’Association Rose and Roll est un collectif féminin, qui s’est constitué en 2018 et entend mener des actions solidaires, notamment pour la mobilisation et la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. En effet en Lorraine nous sommes les mauvais élèves en termes de participation par rapport aux autres régions de France.

Notre projet est d’organiser un événement pour lancer « Octobre Rose », mois international du dépistage du cancer du sein, une manifestation en mobilité douce sur les pistes cyclables de Metz, c’est-à-dire : vélo, rollers, trottinettes pour une ballade d’environ 15km. En famille, papa maman et les enfants, avec les amis ou avec les collègues. Dans une ambiance festive et gourmande, découvrir la ville autrement, son patrimoine par des lieux insolites. Des animations surprises le long du parcours pour émerveiller petits et grands.

Rendez-vous sur le parvis du Centre Pompidou le 6 octobre 2019 dès 9h

Le but de ce rassemblement est de sensibiliser au dépistage, et de lever des fonds afin d’aider localement, les personnes malades de cancers féminins, se retrouvant dans des situations compliquées, par le biais de la fondation des Hôpitaux Privés de Metz.

Les autres aspects de cet événement : Educatif, Culturel, Festif…

De nombreux acteurs en lien avec la santé, le bien-être, le bien-manger et le bien-rire seront présents afin d’animer le village départ, qui se tiendra sur le Parvis des Droits de L’Homme face au Centre Pompidou.

>>>> Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur roseandroll.fr

Le dépistage en Grand Est en quelques chiffres

Sur la période 2016-2017, 51,6% des femmes de 50 à 74 ans, soit 444 460 personnes résidant dans le Grand Est ont participé au dépistage organisé du cancer du sein. Si ce taux est supérieur au taux national (50,2% - soit 5 millions de femmes dépistées au cours de cette période), et place la région Grand Est au 8ème rang national (sur 17 régions/DOM) il reste cependant très en deçà du taux cible de 70%. Ce rang reste stable depuis les 3 dernières années mais on peut constater que le taux de participation national mais aussi régional baisse régulièrement.

On note cependant que la participation au programme de dépistage organisé reste inégale selon les départements : le département de la Marne ayant le meilleur taux de participation (58,8%) et le département de la Moselle ayant le taux de participation le plus bas (45,9%).