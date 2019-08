Une nouvelle aire de camping-car gratuite à Privas

Privas, France

Une toute nouvelle aire de camping-car à Privas, enfin. Alors qu'il en existait une, informelle et provisoire, la mairie a mis en place un terrain d'accueil gratuit pour les camping-caristes avec des équipements tout neufs. Un investissement qui a un certain coût : 60 000 euros. Mais il répond à une véritable demande, selon Michel Valla, maire de Privas : "C'est indispensable à la ville, car avant, nous avions une aire informelle où il y avait 10 à 30 camping-cars en permanence. Aujourd'hui, on leur propose un espace d'accueil et des équipements plus conformes."

"Redynamiser le centre-ville"

Ce nouvel emplacement situé près de la voie douce a été inauguré ce lundi. La ville espère attirer des touristes. "L'objectif de cette aire de camping-cars, c'est qu'elle ne soit pas isolée, pour que les gens de passage soient proches du centre-ville, qu'ils se restaurent, aillent dans les bars et les commerces. On veut redynamiser le centre-ville car cela participe au développement économique de la ville", synthétise Hervé Rouvier, adjoint du maire à l'urbanisme.

Cet espace pourra accueillir 15 à 20 camping-cars.