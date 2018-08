Deauville accueille la 44e édition du Festival du Cinéma Américain du 31 août au 9 septembre 2018. France Bleu reçoit en direct les artistes et ceux qui travaillent dans les coulisses.

Le 44e Festival du Cinéma Américain de Deauville s'ouvre le vendredi 31 août pour se terminer le dimanche 9 septembre 2018. Durant ces dix jours, hommages, avant-premières, documents, rencontres et compétitions se succèdent. L'occasion d'approcher des stars internationales et françaises, d'obtenir une dédicace ou une photo.

France Bleu installe son studio mobile au cœur du Festival du Cinéma Américain, dans l'Hôtel Barrière le Normandy Deauville. Rodolphe Baudry et Syvain Geffroy recevront les organisateurs, les acteurs, réalisateurs mais également les bénévoles. Tout le Festival, côté paillettes et côté coulisses est sur France Bleu.

Détail de nos émissions :

France Bleu Normandie : les vendredis 31 août et 7 septembre, 16h - 19h avec Rodolphe Baudry

France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin : les samedi 1er, dimanche 2, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre, 12h - 13h avec Rodolphe Baudry et Sylvain Geffroy.

Cette année, 15 films sont en compétition pour le Grand Prix et le Prix du Jury, le Prix de la critique et le Prix du public de la ville de Deauville. Cette année, le grand jury est réuni autour de Sandrine Kiberlain. Il se compose de : Sabine Azema, Alex Beaupain, Leila Bekhti, Stéphane Brizé, Sara Gireaudeau, Xavier Legrand, Pierre Salvadori et Leïla Slimani.

Le Jury de la révélation est composé de Cédric Kahn (président), Hubert Charuel, François Civil, Karim Leklou et Kate Moran. Il remettra le Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation.

Deauville saison 9 présente le meilleur des séries TV en avant-première, la rencontre des écritures cinématographiques et télévisuelles par ceux qui tiennent la plume.