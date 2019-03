9 ème Festival 2 Cinéma de Valenciennes

Valenciennes, France

Le Festival 2 Valenciennes, c'est :

Grâce à une sélection rigoureuse et inspirée, nombreux sont les fictions et documentaires sélectionnés à avoir connu une belle vie cinématographique auréolée de récompenses et de succès après le festival. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et laissez-vous guider.

Des invités prestigieux ;

Des dizaines d’acteurs et réalisateurs ont foulé le tapis rouge de Valenciennes depuis 7 ans : Richard Anconina, Nathalie Baye, François Berléand, Michel Bouquet, Claudia Cardinale, Clémentine Célarié, Étienne Chatiliez, Gérard Darmon, Jean-Pierre Darroussin, André Dussollier, Jean-Pierre Marielle, Jeff Nichols, Agnès Varda et tant d’autres…

Des animations à couper le souffle ;

Les cascades, les armes et combats, les fauves au cinéma, la création d’effets climatiques, les cascades automobiles, chaque édition est l’occasion de mettre en lumière un métier technique et spectaculaire du cinéma par des animations organisées par les plus grands professionnels au cœur de Valenciennes.

Des Masterclass ouvertes à tous ;

Apprenez-en plus sur le métier d’affichiste, la restauration de films, le bruitage au cinéma, l’incrustation sur fond vert et bien d’autres métiers avec des ateliers et masterclass ouverts à tous les curieux et dispensés par des professionnels reconnus.

Tout le Valenciennois en fête ;

Au-delà des projections au cinéma Gaumont, de nombreuses animations ont ainsi lieu chaque année dans le centre ville de Valenciennes (sur la place d’Armes, dans le centre commercial, l’auditorium Saint Nicolas), et hors les murs.

Qui dit Festival 2 cinéma, dit Compétition et donc jury :

Composition du jury Officiel – Documentaires; Le jury sera présenté au public à l’occasion de la soirée d’ouverture, le lundi 19 mars à 20h, mais vous pouvez déjà retrouver en avant-première sa composition ! Jury Documentaires

Claudine Nougaret, Présidente du Jury. Productrice, réalisatrice et ingénieur du son, avec un César du Meilleur Documentaire pour Délits Flagrants et plusieurs nominations (Journal de France, 12 jours).

Eva Darlan, comédienne et réalisatrice. Nominée pour le César du Meilleur Second Rôle Féminin pour Une histoire Simple, de Sautet, aussi active au cinéma (ainsi que derrière la caméra avec deux courts métrages) que sur les planches ainsi qu’à la télévision (Palace, Merci Bernard ou plus récemment Madame la Proviseur) et auteure de plusieurs ouvrages.

Laetitia Carton, réalisatrice à qui l’on doit notamment le très récent Le Grand Bal, nommé pour le César 2019 du Meilleur Documentaire.

Christian Rouaud, réalisateur d’une trentaine de documentaires pour la télévision et le cinéma, dont Tous au Larzac sélection au 64ème Festival de Cannes et récompensé de l’Etoile d’Or de la Presse Cinématographique et du César du Meilleur Documentaire 2012.

Nicolas Giraud, acteur et réalisateur.

Le Jury - Association Atmosphères

Les compétitions :

Fictions images du Monde :

Ouverture mardi 19 mars à 20h – Clôture et prix mercredi samedi 23 mars à 20h

L’Adieu à la nuit, d’André Téchiné

Sortie le 24 avril 2019 – Ad Vitam | France

Première française en présence de Kacey Mottet Klein & Oulaya Amamra

Projeté à l’occasion de la soirée d’ouverture, le mardi 19 mars à partir de 20h.

Astrid, de Pernille Fischer Christensen

Sortie le 8 mai 2019 – ARP Sélection | Suède / Danemark

Projeté le vendredi 22 mars à 20h

Boy Erased, de Joel Edgerton

Sortie le 27 mars 2019 – Universal Pictures International France | Etats-Unis

Projeté le mercredi 20 mars à 14h.

Compañeros, de Alvaro Brechner

Sortie le 27 mars 2019 – Le Pacte | Espace / France / Argentine / Uruguay

Projeté le jeudi 21 mars à 14h.

Her Job, de Nikos Labôt

Sortie le 1er mai 2019 – Jour2Fête | Grèce / France / Serbie

Projeté le samedi 23 mars à 14h

La Lutte des Classes, de Michel Leclerc

Sortie le 3 avril 2019 – UGC Distribution | France

Projeté le mercredi 20 mars à partir de 20h.

Le Vent de la Liberté, de Michael Bully Herbig

Sortie le 10 avril 2019 – ARP Sélection | Allemagne

Projeté le vendredi 22 mars à 14h

Noureev, le corbeau blanc, de Ralph Fiennes

Grande-Bretagne / France

Projeté le jeudi 21 mars à partir de 20h.

Fictions - Association Atmosphères

Documentaires "Rumeurs du Monde" :

Ouverture mercredi 20 mars à 11h – Clôture et prix vendredi 22 mars à 20h

Inna de yard – THE SOUL OF JAMAICA, de Peter Webber

Projection le mercredi 20 mars à 11h

Sortie le 10 juillet 2019 – Le Pacte | France

Je vois rouge, Bojina Panayotova

Projection le vendredi 22 mars à 11h

Sortie le 24 avril 2019 – JHR Films | France

Lourdes, de Thierry Demaizière et Alban Teurlai

Projection le jeudi 21 mars à 11h

Sortie le 8 mai 2019 – Mars Films | France

Monrovia, indiana, de Frederick Wiseman

Projection le mercredi 20 mars à 17h

Sortie le 24 avril 2019 – Météore Films | États-Unis

Still recording, de Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub

Projection le jeudi 21 mars à 17h

Sortie le 27 mars 2019 – Arizona Distribution | Liban / France / Allemagne

Documentaires - Association Atmosphères

Hors Compétition

Ciné en Famille

Le parc des merveilles, de David Feiss

Projection le Dimanche 24 mars à 14h

Sortie le 03 avril 2019 – Paramount Pictures France | États-Unis

En avant-première

Mon inconnue, de Hugo Gélin

Projection le samedi 23 mars à 17h

Sortie le 3 avril 2019 – Mars Films | France

68, mon père et les clous, de Samuel Bigiaoui

Projection le samedi 23 mars à 17h

Sortie le 1 mai 2019 – Sophie Dulac Distribution | France

En présence du réalisateur

Royal corgi, de Ben Stassen & Vincent Kesteloot

Projection le dimanche 24 mars à 14h

Sortie le 10 avril 2019 – Apollo Films | Belgique

En présence du réalisateur Ben Stassen

Avant-Premières - Association Atmosphères

Film de Clôture

Venise n’est pas en italie, de Ivan Calbérac

Acteurs : Benoît Poelvoorde, Coline D'Inca, Eugène Marcuse, Frédéric Deleersnyder, Hélie Thonnat, Luna Lou, Nicolas Briançon, Valérie Bonneton, Véronica Novak

Projection le samedi 23 mars à 20h

Sortie le 29 mai 2019 – StudioCanal | France

En avant-première

Venise n'est pas en Italie - Association Atmosphères

Toutes les infos + ICI festival2valenciennes.fr