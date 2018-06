Alex Lutz, acteur et réalisateur, est au micro de France Bleu Lorraine pour présenter son dernier né, le film "Guy", qui sort au cinéma le 29 août 2018.

Mardi 26 juin à 18h, France Bleu Lorraine reçoit l'acteur et réalisateur Alex Lutz, connu également sous les traits de Liliane, du duo Catherine et Liliane de Canal +. Il nous présente son dernier film "Guy", pour lequel il se tient devant et derrière la caméra. Il y retrouve un de ses complices, l'alsacien Tom Dingler.

Le film "Guy"

L'histoire : Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.

Casting : Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot, Dani, Nicole Calfan, Elodie Bouchez... Petit aperçu avec la bande-annonce du film :