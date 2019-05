Antoine de Maximy vous donne rendez-vous pour un nouveau projet

J'irai mourir dans les Carpathes, c'est le nouveau projet d'Antoine de Maximy. Vous le connaissez depuis 15 ans dans J'irai dormir chez vous sur France 5, il a imaginé cette fois un film pour le cinéma

"J'irai mourir dans les Carpathes", c'est un film, un projet de financement participatif et un tour de France !

Antoine de Maximy présente le projet dans Une heure en France sur France Bleu, au micro de Frédérique Leteurnier et Denis Faroud

Antoine de Maximy invité d'Une heure en France © Radio France - Laurent Coviaux

Le film

A la fin d'un tournage de la série, Antoine a un accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. Emporté par une rivière en crue, le corps n'est pas retrouvé. Les bagages et le matériel sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, récupère les images et décide de monter ce dernier épisode. Mais elle ne peut s'empêcher d'avoir des doutes...

Le financement participatif

Il le dit lui-même, "il sort des cases, le film est atypique". Avec cette campagne de crowdfunding, Antoine de Maximy veut montrer que le public attend ce film et qu'il ira le voir

Il faut qu'on leur prouve tous ensemble que vous êtes là, et que vous voulez voir ce film dans lequel vous retrouverez l'atmosphère de j'irai dormir chez vous : fantaisie, rencontres, rigolade, mais aussi comme dans la série, surprises, inquiétude, danger... (Antoine de Maximy)

Pour en savoir plus et participer, tous les détails sont sur le site KissKissbankbank

Le tour de France

Pour aller encore plus loin, Antoine de Maximy a décidé d'aller à la rencontre de son public, de ceux qui suivent J'irai dormir chez vous, une communauté déjà très active sur les réseaux sociaux et notamment sur facebook. Le début de cette tournée est prévu pour le 1er juin, pour une durée de trois semaines, plus de détails à venir prochainement.