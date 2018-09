Gravelotte, France

"Bien avant l’apparition du cinéma, les panoramas, d’énormes fresques circulaires, ont été admirées par des millions de français et d’allemands, qui, pour la première fois, pouvaient revivre les évènements d’un conflit comme s’ils y avaient participé. "

Le documentaire "Panoramas de Guerre" est diffusé en avant-première à Gravelotte le 27 septembre 2018

Le documentaire "Panoramas de Guerre"

Un film de Rüdiger Mörsdorf.

Une coproduction Ere Production - Saarländischer Rundfunk - France Télévisions.

"Dans les mémoires, le souvenir de la guerre franco-allemande de 1870 a très souvent été éclipsé. C’est pourtant par ce conflit que l’Allemagne s’est unifiée, et que la France a pu se réinventer, avec la naissance de la 3ème république. Le début d’une construction identitaire qui a ouvert la voie à l’histoire européenne moderne.

Le conflit de 1870 a produit les premières images destinées aux masses et les débuts de la guerre de propagande. Par images interposées, deux grandes batailles sont immortalisées :

Le Panorama de Rezonville d’Alphonse de Neuville, et le Panorama de Sedan d’Anton von Werner. Deux peintures circulaires et monumentales, s’étalant sur plus de 120 mètres de long et 20 mètres de haut, peintes avec un réalisme photographique, et que des millions de Français et d’Allemands ont admiré à l’époque. Deux œuvres réalisées pour donner au spectateur l’impression d’être le « témoin oculaire » de la bataille.

Les panoramas ont beau avoir disparu, les photos d’époque documentent bien leurs différentes sections, et des toiles parfois gigantesques sont exposées dans les musées et des collections privées à travers le monde. Nous partirons sur les traces de ces deux panoramas pour les faire revivre et raconter comment deux artistes ont cherché sur les champs de bataille de Gravelotte et de Sedan la matière dramatique de leurs panoramas."