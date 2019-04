CASTING : A Céret, on recherche des comédiens et des figurants

Même si vous n'avez aucune expérience, vous pouvez participer à ce casting pour le tournage d'un nouveau film qui aura lieu entre Céret et Le Boulou au début de l'été.

Encore un film qui aura pour cadre notre beau département. Zoran et Ludovic Boukherma ont choisi le Vallespir pour leur prochain film. Le tournage aura lieu en juin prochain et un grand casting est organisé pour les figurants et les petits rôles. Vous pouvez tenter votre chance même si vous n'avez aucune expérience en envoyant un mail avec votre photo à l'adresse suivante : teddycastingfilm@gmail.com

Gilles Martinez, directeur de casting Copier

CASTING OUVERT AUX PERSONNES SANS AUCUNE EXPERIENCE LE SAMEDI 27 AVRIL de 10H à 19h au 7, boulevard Lafayette 1er étage de la Salle de l’Union à Céret.

Nous recherchons, pour des rôles de Papis et de Mamies, des femmes et des hommes âgés entre 70 et 90 ans de tout type et de toute corpulence, originaires du milieu rural ou citadin.

Pour des rôles d'agents ONF, de Gendarmes, de chasseurs et pour incarner une population rurale, des hommes et des femmes âgés entre 40 et 60 ans aux physiques divers.

Pour le rôle de BENJAMIN, un jeune homme âgé de 17 à 21 ans, sportif ou physique de rugbyman avec un accent régional. Chanter juste serait un plus.

Si vous êtes intéressés, et uniquement si vous correspondez à nos recherches, présentez-vous directement Samedi à Céret ou envoyez votre candidature par mail : teddycastingfilm@gmail.com en indiquant votre prénom, nom, âge, lieu de résidence et en y joignant obligatoirement deux photos récentes (portait et silhouette) pour obtenir un rendez-vous.

Informations au 06 49 33 84 08 L’équipe Casting - Patricia