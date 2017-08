Jouez et gagnez vos invitations pour les avant-premières Ciné Cool 2017 à l'UGC CinéCité de Ludres

4.50€ chaque film à chaque séance, c'est ce que propose depuis une vingtaine d'années l'opération Ciné Cool.

C'est une belle opération qui, chaque années, permet de rendre le cinéma un peu plus accessible que d'habitude. Du 26 Aout au 4 Septembre, une grande partie des salles de cinéma du Grand Est vous ouvre leurs portes au tarif unique de 4.50€ pour n'importe quel film à n'importe quelle heure.

Ciné Cool, c'est aussi des avant-premières avec les équipes du film !

Et comme d'habitude, France Bleu Lorraine va vous permettre d'assister à ces avant-premières à l'UGC CinéCité de Ludres :

2 Films choisis par France Bleu pour vous :

"Otez-moi d'un doute" d'abord avec Cécile de France et François Damiens. Ce film, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2017, raconte l'histoire d'Erwann, un démineur breton qui voit sa vie basculer quand il apprend que ce n'est pas son père biologique qui l'a élevé. Entre amour, famille et secrets, Erwann s'attaque à la bombe la plus difficile de sa vie. Bande annonce :

Le film sort en salle le 6 Septembre et vous est proposé en avant-première le Vendredi 1er Septembre à l'UGC Ciné Cité de Ludres.

Second film France Bleu pour cette rentrée : "L'Ecole Buissoniére" réalisé par Nicolas Vanier et avec Francois Cluzet et Jean Scandel. C'est au coeur de la Sologne, en 1930, que le film prend place. Paul, un jeune orphelin citadin va découvrir la vie et la forêt accompagné par un Borel, un garde-chasse réservé mais au grand cœur. Bande annonce :

Proposé en avant-première au CinéCité de Ludres le 2 Septembre, il sera diffusé à partir du 11 Octobre 2017.

