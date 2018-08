Ciné Cool, c'est des places de cinéma à prix spécial du 25 août au 1er septembre dans près de 400 salles dans le Grand Est. Et en plus, France Bleu vous les offre, vos envies de cinéma !

Grand Est, France

France Bleu Alsace, France Bleu Champagne-Ardenne et France Bleu Lorraine vous invitent à l'événement ciné du Grand Est. Du 25 août au 1 septembre 2018, l'opération Ciné Cool propose pour sa 21e édition, des places de cinéma à tarif unique à 4€50 la séance (hors majoration pour la 3D).

France Bleu vous offre Ciné Cool

Et pour vous faire plaisir avant la rentrée, France Bleu vous les offre carrément vos places de ciné ! Ecoutez votre France Bleu dans le Grand Est et tentez votre chance.

Le cinéma, accessible à tous

Blockbusters et réalisations grand public, mais aussi cinéma de genre et films art et essai, Ciné Cool met à l’honneur tous les univers cinématographiques et propose également des moments privilégiés où le public peut assister à des avant-premières en présence des comédiens, réalisateurs et équipes, etc. 70 lieux pour près de 400 salles de projection, une quarantaine d'avant-premières, 260.000 entrées attendues, Ciné Cool est LE temps fort du cinéma en été dans le Grand Est.

Parmi les films en avant-première en 2018 :