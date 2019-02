Ciné-Solidarité, une action au profit des Restos du Coeur

A partir du 21 février, partout en France, 6000 places pour le film Ralph 2.0 vont être mises à disposition des Restos du Coeur par The Walt Disney Company France et le groupe CGR.

The Walt Disney Company France

Disney et le groupe CGR ont choisi 5 films prévus en salles en 2019 – Ralph 2.0, Avengers Endgame, Toy Story 4, Le Roi Lion Le Film, et la Reine des Neiges II, pour mettre en place ce programme destiné à permettre l'accès au cinéma au plus grand nombre. Au total ce seront 30 000 places de cinéma qui seront ainsi proposées à des familles accompagnées par les Restos du Coeur.

Le cinéma est un outil d'inclusion sociale et culturelle important qui permet de (...) recréer du lien (Patrice Blanc, Président des Restos du Coeur)

Ce dispositif s'inscrit dans l'ensemble des actions des Restos du Coeur dans le domaine de l'accès aux loisirs, aux sports, à la culture. Ces actions sont indispensables pour favoriser l'insertion, les échanges, en complément des autres actions d’aide à la personne de l'association.