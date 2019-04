Cinéma : "Avengers: Endgame", le dernier Marvel pulvérise tous les records au box-office mondial

Le 22e film de l'univers cinématographique Marvel, "Avengers: Endgame", a pulvérisé tous les records au box-office mondial, dépassant de loin les prévisions les plus optimistes pour engranger plus de 1,2 milliard de dollars lors de son premier week-end dans les salles.

Une semaine après sa sortie en salle en France, le dernier Marvel "Avengers Endgame" pulvérise tous les records au box-office mondial.

Meilleur démarrage dans 44 pays

C'est le meilleur démarrage dans 44 pays (Corée, Brésil, Mexique, Argentine, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, etc.). C'est le premier film de l'histoire à dépasser le cap symbolique du milliard de dollars en cinq jours (1,2 milliard de dollars) alors que selon les médias spécialisés, "Avengers: Endgame" a coûté quelque 400 millions de dollars.

Le quatrième et dernier volet des aventures d'Iron Man, Hulk, Thor et compagnie, truffé de combats spectaculaires, d'effets spéciaux, d'humour et de larmes, était attendu par les fans partout dans le monde. En Inde plus de 2,5 millions de tickets ont été pré-vendus. Les moins prévoyants ont souvent dû se lever tôt et parfois faire de longues heures de queue devant les cinémas pour voir la conclusion de la saga entamée en 2008 avec "Iron Man".

Iron Man, Hulk, Thor, Spiderman, les super-héros pour sauver l'univers

"Depuis le tout début, ce que nous avons voulu faire c'est raconter des histoires qui faisaient vivre sur grand écran ces personnages que nous avons connus en tant que fans de comics", a expliqué Kevin Feige, président du studio Marvel.

La suite du magnifique « Avengers : Infinity War » était plus qu'attendue. Les fans étaient restés il y a un an complètement tétanisés. Le Titan Thanos, réunissant les pierres d’infinités, avait, d’un claquement de doigt, réduit en cendre la moitié de l’humanité, super-héros inclus. Le moral frisait alors la déprime. C’est d’ailleurs l’ambiance qui règne dans la première partie du film.

Thor est devenu bedonnant et alcoolique, Captain America est plus amidonné que jamais et Iron Man enregistre ses adieux à la vie. Et l’on attend, longuement, l’étincelle, dont on ne doute pas, qui va faire repartir l’histoire et redonner la pêche à tous.