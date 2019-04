Cinéma : le Festival du Cinéma et Musique de Film de la Baule dévoile son invité d'honneur pour sa 6ème édition

La Baule, France

70 ans, 40 ans de carrière et plus de 100 musiques de films

On lui doit notamment la musique du film Le Patient Anglais, film du réalisateur Anthony Minghella, avec laquelle il remporta un Oscar en 1997. Egalement en 1986 la B.O. du film de Jean-Jacques Beineix, 37°2 le matin, un César en 1993 pour la musique du film L'Amant, du réalisateur Jean-Jacques Annaud...

Gabriel Yared, à ce jour, a composé plus de 100 musiques de films essentiellement pour le cinéma ! - Festival du Cinéma

Gabriel Yared, compositeur international © Radio France - Laurent Koffel

Le Festival du Cinéma et Musique de Film de la Baule à choisi pour sa prochaine édition en novembre prochain de mettre à l'honneur cet immense compositeur international et de lui rendre hommage à l'occasion de ses 70 ans ainsi que ses 40 années de carrière.

Vidéo - Gabriel Yared en concert à la Philarmonie de Paris

On lui doit entre autre les musiques de film pour :

Sauve qui peut (la vie) (1980), La lune dans le caniveau (1983), Hanna K. (1983), La diagonale du fou (1984), 37°2 le matin (1986), Beyond Therapy (1987), Camille Claudel (1988), Tatie Danielle (1990), Vincent et Théo (1990), La putain du Roi (1990), L’Amant (César de la meilleure musique de film en 1993), La cité des anges (1998), Une bouteille à la mer (1999), Le talentueux Mr Ripley (1999), Un automne à New York (2000), Retour à Cold Mountain (2003), Azur et Asmar (2006), Tom à la ferme (2013), Chocolat (2015), Juste la fin du monde (2016), Dilili à Paris (2018), The Happy Prince (2018), Ma vie avec John F. Donovan (2019)…

Retrouver l'intégralité de sa filmographie sur le site du compositeur : gabrielyared.com