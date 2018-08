Douarnenez, France

Cette semaine à Douarnenez, les deux Congos sont à l'honneur. Films, documentaires, spectacles et concerts : le Congo Brazzaville et la République Démocratique du Congo sont célébrés. Parmi les salles de projection il y a bien sûr Le K, qui participe peut-être pour la dernière fois au festival.

Une concurrence trop rude

"Au bout d'un certain temps, le cinéma a fini par vieillir sans réussir à se moderniser", regrette François Cadic, maire de Douarnenez. Des problèmes de trésoreries ont empêché d’investir dans un confort plus important. "C'est dommage, j'aimais bien y aller moi", note un passant avec son petit fils.

Un projet commun avec Le Club ?

Le cinéma d'art et d'essai Le Club participe aussi au festival et accueille chaque jour des projections. "J'ai tenté plusieurs fois d'aller vers les uns et les autres, pour peut-être monter un projet commun", poursuit le maire. Yann Stéphant, directeur du festival, espère que d'autres collaborations seront possibles. "Avec le directeur du cinéma Le K, nous en parlerons. C'est triste pour le festival, mais ça l'est aussi pour toute la ville de Douarnenez."