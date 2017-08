Jouez et gagnez vos invitations pour les avant-premières Ciné Cool 2017 à l'UGC CinéCité de Strasbourg

4.50€ chaque film à chaque séance, c'est ce que propose depuis une vingtaine d'années l'opération Ciné Cool.

C'est une belle opération qui, chaque année, permet de rendre le cinéma un peu plus accessible que d'habitude. Du 26 Août au 4 Septembre, les salles de cinéma du Grand Est vous ouvrent leurs portes au tarif unique de 4.50€ pour n'importe quel film à n'importe quelle séance.

Ciné Cool, c'est aussi des avant-premières avec les équipes du film !

Et comme d'habitude, France Bleu Lorraine va vous permettre d'assister à ces avant-premières à l'UGC CinéCité de Strasbourg :

1 Film choisi par France Bleu pour vous :

"Otez-moi d'un doute" avec Cécile de France et François Damiens. Ce film, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2017, raconte l'histoire d'Erwann, un démineur breton qui voit sa vie basculer quand il apprend que ce n'est pas son père biologique qui l'a élevé. Entre amour, famille et secrets, Erwann s'attaque à la bombe la plus difficile de sa vie. Bande annonce :

Le film sort en salle le 6 Septembre et vous est proposé en avant-première le Samedi 2 Septembre 2017 à 20h30 à l'UGC Ciné Cité de Strasbourg, en présence de la réalisatrice Carine Tardieu.

