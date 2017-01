On Cuisine Ensemble avec La Bande à Fifi

Après les succès de Babysittng 1&2, Philippe Lacheau, et tous ses amis, sont de retour au cinéma avec Alibi.com.

Au lendemain de l'avant-première de Alibi.com, Philippe Lacheau, Julien Arruti et Elodie Fontan nous font le plaisir de s'arrêter par les studios de France Bleu Lorraine pour une émission culinaire qui s'annonce... intéressante ? On se rappelle encore de leur passage lors de la promotion de Babysitting 2 !

Le pitch :

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, il élabore des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...

La bande annonce :

