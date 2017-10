Découvrez l'affiche de La deuxième étoile, de Lucien Jean-Baptiste

Huit ans après le succès de La Première Etoile, Lucien Jean-Baptiste nous emmène à nouveau sur les pistes avec sa turbulente mais très attachante famille. Voici l'affiche du film, qui sera dans vos salles de cinéma le 13 décembre prochain.

L'équipe du film s'est retrouvée aux Gets en Haute-Savoie en mars dernier pour tourner la suite des aventures de Jean-Gabriel (Lucien Jean-Baptiste), Suzy (Anne Consigny), leurs enfants sans oublier Bonne Maman (Firmine Richard). Fidèle à ses comédiens et à l'équipe du premier film, Lucien Jean-Baptiste a de nouveau confié un rôle à Michel Jonasz et Edouard Montoute. Deux nouveaux venus sont également au générique du film : Roland Giraud et Medi Sadoun.

L'histoire

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !